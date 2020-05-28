Forbes назвал богатейших украинцев: Порошенко снова миллиардер, Коломойский не вошел и в пятерку

Впервые с 2016 года журнал "Forbes Украина", который вновь начал выпускаться в новой редакции, опубликовал рейтинг из 100 самых богатых украинцев. Пока полной версии журнала подписчики не получили, но список из первых 15-ти "счастливчиков" уже известен благодаря изданию российской версии Forbes.

Так, общее состояние "золотой сотни" насчитывает более 30 млрд долл США. Лидером рейтинга ожидаемо оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 млрд долл, который, впрочем, заметно "поиздержался".

"По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", — отмечает издание.

Интересно, что пятый президент Петр Порошенко за указанный период вернулся в список долларовых миллиардеров: Forbes оценивает его состояние в 1,4 млрд долларов и он занимает третье место после владельца группы "Интертайп" Виктора Пинчука с таким же состоянием.

Отметим, что наиболее яркому олигарху Украины Игорю Коломойскому не удалось попасть даже в первую пятерку: бывший основатель и совладелец банка "Приват" держит на банковских счетах 1 млрд долл и замкнул цепь из восьми украинских бизнесменов, состояние которых оценивается в цифру с девятью нулями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Москвой наложил на себя руки миллионер из списка российского Forbes Дмитрий Босов.





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