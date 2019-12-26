Снижение тарифов на "коммуналку": эксперты оценили инициативу Кабмина

По словам Гончарука, в результате совместной работы правительства и президента Украины Владимира Зеленского теплопоставщики могут пересчитать платежки. Якобы все соответствующие инструменты для этого центр предоставил местной власти. Глава Кабмина уверяет, что тариф сегодня рассчитан фактически на основах прошлогодних цифр, то есть - люди платят больше, чем должны. А потому принято правительственное постановление, позволяющее "откорректировать то, что люди получают в своей платежке, на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена сегодня в тарифе".



Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что вместе с проведением непубличных заседаний Кабинет министров взял на вооружение новую практику - игнорировать своевременную публикацию своих решений на официальном сайте правительства.



"Соответствующая судьба ждала и некое решение от 24 декабря, которое якобы позволяет органам местного самоуправления опустить тариф на тепло для населения чуть ли не на треть, - отмечает эксперт. - Премьер Гончарук даже прямым текстом перекладывает ответственность за дальнейшую реализацию этого вопроса на места. Возникает вполне резонный вопрос, а как действовать местной власти менее, чем за неделю до января, чтобы пересчитать платежи уже за декабрь на треть, если детали решения де-факто утаиваются?"

Иорь Чаленко также обращает внимание на постановление правительства №560 всего месячной давности, которым Кабмин отменил верхнюю планку в тарифе за тепло на уровне 1400 грн за 1 Гкал с счетчиком и 35,21 грн/м2 без счетчика.

"Сделано это было с прагматической целью дать возможность отдельным инфраструктурным объектам вообще функционировать, ведь ограничение заставляло предоставлять услугу ниже себестоимости в ряде украинских городов, - напоминает руководитель ЦАС. - В свою очередь, местные бюджеты были лишены необходимости дотировать тепловые предприятия дополнительно на сумму 7 миллиардов гривен. Цена данного решения – увеличенный тариф на тепло для конечного потребителя. И лишь аномально теплая первая половина зимы смягчила финансовый удар".

"Долги за "коммуналку" продолжают увеличиваться"

Сегодня правительство ставит власть на местах в крайне неудобное положение, уверен Чаленко.

"С одной стороны, не опустишь тариф – не поддержишь политику центральной власти в части уменьшения коммунального бремя с простых граждан, а с другой – тариф должен гарантировать работоспособность инфраструктуры, - поясняет эксперт. - Но такие "переводы стрелок" не меняют основной проблемы – долги населения за коммунальные услуги продолжают увеличиваться. Для примера, в октябре 2019 года долги граждан составили 52,1 млрд грн (данные Госстата), что более, чем на треть выше долга за октябрь прошлого года. И в таких условиях Кабмин еще и уменьшает финансирование субсидий с 55,1 млрд грн в этом году до 48 млрд грн в следующем".

Если бы правительство было заинтересовано в реальном снижении тарифов, то вместе с неким инструментом уменьшения платежек за тепло на треть само бы пересмотрело гарантированную цену на газ с января 2020 года, уверен Чаленко.

"Ведь на сегодня её размер на 28,5% выше, чем цена на газ для населения за декабрь, что идет в разрез с официальными заявлениями о не подъеме цен. А это значит, что уже в десятых числах февраля граждане получат очередной сюрприз в своих почтовых ящиках", - резюмирует эксперт.

"Прицел на местные выборы"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что экономически обоснованное снижение тарифов на тепло (куда заложена львиная доля стоимости газа) опирается на ряд факторов.

"Напомню, что еще летом Нафтогаз рапортовал, что закупил в европейском хабе газ по значительно более низкой цене, чем в итоге вынуждено платить за тепло население. Вторая причина для снижения - мы видим, что дискуссии вокруг транзитного контракта близки к его подписанию, что также позволяет говорить о возможном снижении, - говорит политолог. - Но Кабмин делает вид, что именно он принял решение о снижении тарифов, фактически возложив ответственность за его выполнение на плечи местных органов власти. В какой-то мере это сделано с прицелом на местные выборы. Теперь со стороны центральной власти будут звучать месседжи – мы же вам дали возможность, делайте это. А для себя Гончарук отрапортовал, что выполнил задачу, которую ставил президент".

По мнению Якубина, для представителей центральной власти важно было отрапортовать "под елочку" о снижении тарифов. Но отвечать за этот социально-имиджевый для официального Киева шаг придется местным властям.

"Цена на газ может даже вырасти"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец не понимает, что именно принял Кабмин, и почему теперь размер платежки должен уменьшиться.

"Я не ожидаю реального уменьшения стоимости коммунальных услуг (включая тепло). Нам не предоставили четких пояснений, качественных аргументов, соответствующего документа. Заявления, подобные тем, что прозвучали, лично для меня подтверждают полную некомпетентность главы Кабмина, - говорит Кравец. – Ведь если обещанного снижения тарифов не будет, это, как бы не пытались сделать виновными местные власти, ударит прежде всего по и без того слабому рейтингу правительства, а также – по рейтингу действующей партии власти".

Юридический эксперт не исключает, что цена на газ и отопление может даже вырасти, так как с нового года вводятся определенные нормы, которые позволяют это сделать.

Как сообщал портал "Комментарии", глава правительства Алексей Гончарук отметил, что главный замысел работы Кабинета министров - это динамичный рост экономики и доходов для населения, а не вовсе не снижение существующих тарифов.