В Украине есть все предпосылки для снижения цены на газ, - Оржель

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В Украине есть все положительные факторы, которые
способствуют снижению цены на газ. Об этом на своей странице в Facebook написал
министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Министр отметил, что благодаря договору о транзите
российского газа в европейские страны через территорию нашей страны удалось
достичь стабильности на рынке. В свою очередь, это является одним из факторов,
которые способствуют снижению стоимости голубого топлива
Кроме того, Оржель сообщил, что правительство в пятницу, 25 января приняло все соответствующие решения. Но подробности анонсировал на понедельник.
Ранее
мы писали о том, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатил Украине российский
монополист “Газпром". На группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл. Они
получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.
На прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский
поручил премьер-министру Алексею Гончаруку решить ситуацию с премиями
топ-менеджеров НАК "Нафтогаз".
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