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В Украине есть все предпосылки для снижения цены на газ, - Оржель

Кабмин принял решения касательно цены на газ

сегодня, 04:09
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ. Об этом на своей странице в Facebook написал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Министр отметил, что благодаря договору о транзите российского газа в европейские страны через территорию нашей страны удалось достичь стабильности на рынке. В свою очередь, это является одним из факторов, которые способствуют снижению стоимости голубого топлива

Кроме того, Оржель сообщил, что правительство в пятницу, 25 января приняло все соответствующие решения. Но подробности анонсировал на понедельник.

Ранее мы писали о том, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатил Украине российский монополист “Газпром". На группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл.  Они получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.

На прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку решить ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз".


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