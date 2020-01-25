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Экономия составляет 100-500 грн: Герус о снижение сумм в платежках на тепло и горячую воду

Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что если суммы в платежках не уменьшились – надо идти к местной власти

сегодня, 18:02
Автор:

• Таисия Ерохина

Украинцы должны были получить скидки в декабрьских платежках на тепло и горячую воду в размере от 100 до 500 грн. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщается на официальной странице политсилы.

Как напомнил Герус, газ - основная составляющая себестоимости тепла, поэтому его удешевление свидетельствует и о снижении цен на тепло.

"Правительство приняло решение, позволяющее органам местного самоуправления пересчитать соответствующие платежки на тепло. Дело в том, что в абсолютном большинстве тарифы на тепло устанавливают органы местного самоуправления, - рассказал Герус. - Скидка на тепло должна быть посчитана на базе данных декабря. Таким образом, те, кто заплатили за декабрь – они фактически за декабрь должны получить какую-то скидку".

Более того, говорит нардеп, некоторые города пересчитали скидку за три последних месяца, например, так сделал Тернополь. Как отметил Герус, всего 124 городам уже пересмотрели суммы в платежках, из которых 16 - города областного значение.

Если снижение в платежке не произошло – Герус посоветовал обращаться к местному руководству.

"Правительство со своей стороны соответствующее решение приняло, политическая воля президента также есть. Далее, если в каком-то конкретно взятом городе не произошло снижение тарифа на тепло за декабрь-месяц, нужно обращаться к своей мэрии", - сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кабмине объяснили, почему тарифы на тепло снизились не во всех городах Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/
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