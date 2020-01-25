Экономия составляет 100-500 грн: Герус о снижение сумм в платежках на тепло и горячую воду

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Украинцы должны были получить скидки в декабрьских платежках на тепло
и горячую воду в размере от 100 до 500 грн. Об этом рассказал народный депутат
от фракции "Слуга Народа", глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных
услуг Андрей Герус, сообщается на официальной странице политсилы.
Как напомнил Герус, газ - основная составляющая себестоимости тепла,
поэтому его удешевление свидетельствует и о снижении цен на тепло.
"Правительство приняло
решение, позволяющее органам местного самоуправления пересчитать соответствующие
платежки на тепло. Дело в том, что в абсолютном большинстве тарифы на тепло
устанавливают органы местного самоуправления, - рассказал Герус. - Скидка на
тепло должна быть посчитана на базе данных декабря. Таким образом, те, кто заплатили
за декабрь – они фактически за декабрь должны получить какую-то скидку".
Более того, говорит нардеп, некоторые города пересчитали скидку за три последних месяца, например, так сделал Тернополь. Как отметил Герус, всего
124 городам уже пересмотрели суммы в платежках, из которых 16 - города областного
значение.
Если снижение в платежке не произошло – Герус посоветовал
обращаться к местному руководству.
"Правительство со своей стороны соответствующее решение приняло, политическая
воля президента также есть. Далее, если в каком-то конкретно взятом городе не
произошло снижение тарифа на тепло за декабрь-месяц, нужно обращаться к
своей мэрии", - сказал он.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кабмине объяснили,
почему тарифы на тепло снизились не во всех городах Украины.
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