Герус: на газ будет две платежки, но это не повлияет на рост суммы

Украинцы будут платить за газ теперь по двум платежкам. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщается на официальной странице политсилы.

"С 1 января будет две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживания сетей, но это не влияет на рост, - рассказывает нардеп. - Роста платежки не должно быть. То есть, сумма двух платежек будет равняться, как раньше была одна платежка. Таким образом, просто техническое разделение происходит".

Также Герус отметил, что оснований для роста цены на газ сегодня – нет.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что снижение стоимости газа повлияло и платежки на горячую воду и тепло. По словам Геруса, скидка в декабрьских платежках должна была составить от 100 до 500 грн. Если же снижение в платежке не произошло – советуют обращаться к местному руководству.

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