За использованный в январе газ украинцы заплатят на 25% меньше

За употребление природного газа в январе этого года украинцы заплатят на 25% меньше. Данные приведены в сравнении с 2019 годом, передает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как отмечается, в январе минувшего года тысяча кубометров газа с налогом на добавленную стоимость (НДС) составляла 7482,6 гривен, а в этом году - 5580 гривен, включая транспортировку. Уменьшить стоимость газа для населения в Украине удалось в связи с уменьшением стоимости газа на рынке в Европе. Так, приняли решение об отказе гарантированной цены на газ (6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки), а также внесли изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

В пресс-службе Министерства энергетики подчеркивают, что стоимость газа будет определяться каждый месяц. На цену будет влиять ежедневная среднеарифметическая цена природного газа на нидерландском газовом хабе (ТТF). Таким образом, будет действовать прозрачная формула, которая заключается в ежемесячном расчете стоимости газа.

Кроме этого, уменьшилась стоимость газа и для промышленности. Так, в январе 2019 года она составляла 9019 гривен за тысячу кубометров без НДС. А в январе этого года - уже 5500 гривен за тысячу кубометров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на газ будет две платежки, но это не повлияет на рост суммы.

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