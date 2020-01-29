Снижение цены на газ для населения на 15%: экономические и политические мотивы "скидки"

В НАК "Нафтогаз Украина" на днях сообщили о том, что рассчитали новую цену на газ в рамках спецобязательств (ПСО- PSO), по которой поставляется голубое топливо населению и которая закладывается в тариф для ТКЭ. Утверждается, что цена на январь составляет 4,65 грн за куб. м без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. Подчеркивается, что это на 25% меньше, чем в январе 2019 года и на 15% ниже, чем в декабре 2019-го.



"Цена на газ будет зависеть от реальных рыночных показателей и это – хороший сигнал"

Член Биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Инна Щербина считает, что принятие соответствующего постановления является политический решением правительства, которое будет иметь экономический эффект.

"Обнародованная цена "Нафтогаза" (4,65 грн. без НДС за кубический метр) на 15% меньше ранее озвученной цены на январь в 5,5 грн. Новая цена будет применяться в качестве гарантированной квартальной цены. А для тех, кто выбрал ежемесячную цену, она будет рассчитываться отдельно для каждого нового месяца, согласно новой методике, которая ориентируется на цену нидерландского хаба TTF", – отмечает эксперт.

По словам Инны Щербины, цена на рынке оказалась ниже, чем прогнозировалось в конце прошлого года. Так что принятое решение является рациональным.

"Соглашениями с МВФ обозначено, что цена на газ для населения должна быть рыночной. И то, что сейчас она будет зависеть от реальных рыночных показателей – хороший сигнал, – уверена член Биржевого комитета УЭБ. – Сейчас возникло много критики, что ориентиром были выбраны показатели европейского хаба, из которого не осуществляется поставка. Но в условиях PSO, которое априори ограничивает создание конкурентного рынка в Украине, выбрать один из самых ликвидных хабов было не плохим решением. Мы давно говорим о том, что нам нужно более усиленно работать над созданием своих собственных ценовых индикативов и создавать свой рынок".

Инна Щербина отмечает, что уже сегодня на Украинской энергетической бирже формируются цены, которые являются ориентиром для внутреннего рынка.

"И мы надеемся, что после окончания срока действия PSO ликвидность конкурентного рынка будет возрастать. А значит – исчезнет потребность в иностранных индикативах и все инсинуации с методами ценообразования на газ будут исключены", – резюмировала Щербина.

"Отдельная квитанция за доставку газа в домохозяйства – грабеж"

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко называет экономически аргументированным решение правительства утвердить новую форму ценообразования для потребителей.

"Суть ее в том, чтобы цены привязать к газовому хабу в Амстердаме. Европейские тенденции таковы, что употребление газа сокращается, на него падает цена. И если Украина идет на такое решение, оно экономически справедливое. Это – чистая экономика", – утверждает Матвиенко.

А вот то, что за доставку газа в домохозяйства теперь приносят отдельную квитанцию, причем платить приходится даже, если пользователь не открывал вентиль (но подключен к газу), Матвиенко называет не экономикой, не бизнесом, а грабежом.

"А как иначе назвать, если некоторых украинцев заставляют платить за доставку газа даже при том, что они этим газом не пользовались?, – вопрошает эксперт. – Это явное желание поживиться за счет потребителя. Данное "ноу-хау" следует немедленно упразднить, чтобы население не платило за не предоставленные услуги".

"Собственники распределительных сетей взяли на баланс сети, в которые не вложили ни копейки"

Политолог Владимир Цыбулько уверен: если и дальше до 70% в цене газа внутренней добычи будут составлять акцизы, налоги и сборы, украинцы всегда будут переплачивать.

"Собственники распределительных сетей взяли на баланс сети, в которые не вложили ни копейки. Люди через кооперативы построили за собственные деньги локальные сети, а олигархи обманным путем прибрали их к рукам. Поэтому вопрос справедливости всегда будет сопровождать цену на газ", – рассказывает эксперт.

По мнению Владимира Цыбулько, цена на газ должна быть понятна самому мелкому потребителю.

"Но сейчас правительство не могло не реагировать на спотовые цены (наличная цена – цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки, – прим. ред.), – отмечает политолог. – Вопрос теперь в том, как объяснить формулу уже не Роттердам+, на которой Зеленский отчасти построил избирательную кампанию, а Амстердам+?".

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы будут платить за газ теперь по двум платежкам.

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