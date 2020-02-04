Появились подробности о платежках за газ

Разделение платежек за природный газ не будет влиять на его цену для потребителей. Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет "Украинская правда".

"Цена не выросла. И сумма этих двух платежек должна составлять цену, которая у нас должна сформироваться за январь ... Дело в том, что у нас происходит развитие рынка. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек.





По его словам, одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, это услуги, а вторая - это цена товара.

Оржель не исключает, что цена на газ может уменьшиться в зависимости от условий на рынке. "Но еще раз подчеркиваю, что цена не должна расти. То есть сумма двух платежек должна составлять ту сумму, которую формируется конечная на газоснабжение.

Также он отметил, что ведется работа над тем, чтобы граждане получали одну платежку, а не две.

Как сообщало издание "Комментарии", с 1 января в Украине две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживания сетей.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ.

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