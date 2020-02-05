В Украине на 20% подорожает вода

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Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение растут в
среднем на 15-20%. Впрочем, все зависит от региона, сообщает "ТСН".
Решение о повышении тарифов приняли на заседании регулятора
тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и
коммунальных услуг.
"Основная причина - это заработная плата в городах.
Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи
гривен, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове -
18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на
платежку", - говорит член НКРЭКУ Ольга Бабий.
Следовательно, самую дорогую воду продолжают потреблять на
Востоке Украины, в частности, в Павлограде и Бердянске. Здесь придется
заплатить почти 40 гривен за куб.
Цены в Западной Украине несколько ниже. Вода остается самой
дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод.
Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут
озвучить через несколько дней.
Это повышение обусловлено стремительным ростом заработных
плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти
треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кабмине объяснили, почему тарифы на тепло снизились не во всех городах Украины.
Как сообщало издание "Комментарии", Национальная
комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных
услуг накануне отопительного сезона пересмотрела тарифы на воду, водоотвод и
отопление по представлению компаний-производителей и поставщиков этих услуг. В
2019 году комиссия своими постановлениями повысила тарифы на воду в большинстве
областей страны
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