В Украине на 20% подорожает вода

Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение растут в среднем на 15-20%. Впрочем, все зависит от региона, сообщает "ТСН".

Решение о повышении тарифов приняли на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривен, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку", - говорит член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Следовательно, самую дорогую воду продолжают потреблять на Востоке Украины, в частности, в Павлограде и Бердянске. Здесь придется заплатить почти 40 гривен за куб.

Цены в Западной Украине несколько ниже. Вода остается самой дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод.

Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней.

Это повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кабмине объяснили, почему тарифы на тепло снизились не во всех городах Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг накануне отопительного сезона пересмотрела тарифы на воду, водоотвод и отопление по представлению компаний-производителей и поставщиков этих услуг. В 2019 году комиссия своими постановлениями повысила тарифы на воду в большинстве областей страны





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!