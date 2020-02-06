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"В Украине может начаться резкий рост цен на дизтопливо", - аналитик

Специалист по нефтерынкам сделал прогноз действий украинской власти в пользу компаний Игоря Коломойского

сегодня, 09:30
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"В Украине может начаться резкий рост цен на дизтопливо", - аналитик

Обозреватель отраслевого издания "НефтеРынок" Дмитрий Глумов в своем интервью отметил, что если государственная власть поддержит обращение подконтрольных группе "Приват" Игоря Коломойского компаний "Укртатнафты", "Укрнафты", "Укргаздобычи" и установит пошлины на поставки из России дизеля и автогаза, цены на АЗС вырастут.  Его мнение передает 112 канал.

"Если решение о повышении пошлин на поставки дизтоплива из России будет принято, это приведет к повышению цен на рынке, поскольку в структуре баланса дизельного топлива на них приходится около 36% наполнения рынка", - подчеркнул Глумов.

Так, по убеждению эксперта, на долю российских поставок автогаза приходится до половины объема рынка. Импортные поставки замещают недостаток отечественного производства, а в случае их прекращения "Кременчугский НПЗ", "Укртатнафта" и "Укрнафта" (в состав которой входят предприятия по производству автогаза) не смогут покрыть возникший дефицит на рынке, что неизбежно приведет к повышению цен.

Как следствие, дизельное топливо подорожает порядка на 1,3 грн. Сжиженный газ прибавит в цене не менее 0,7 грн. Общая сумма повышения в результате введения протекционистских мер оценивается 13 млрд грн в год, из которых 11 млрд составит доля дизельного топлива, говорят эксперты.

"И государственная власть прекрасно это понимает", - резюмирует Глумов.

Аналитик тут же отметил, что сразу после введения пошлин, рост цен может быть ажиотажным: часть продавцов обычно страхуется и пользуется подобными ситуациями, и цены резко взлетят. Через неделю-две они откатятся до экономически обоснованного уровня, но оставаясь непомерно высокими лягут на плечи простых украинцев и осядут в карманах крупных бизнесменов, в частности олигарха из Днепра Игоря Коломойского.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Офисом президента прошел митинг украинских аграриев.



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Источник: https://112.ua/ekonomika/v-rezultate-vvedeniya-poshlin-na-rossiyskoe-diztoplivo-i-avtogaz-na-azs-nachnetsya-azhiotazhnyy-rost-cen-ekspert-524642.html
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