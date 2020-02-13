Цены на коммуналку: эксперты рассказали, ждать ли украинцам снижения тарифов или же власть дурит народу головы

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В феврале в Украине планируется снижение цены
на газ и теплоэнергию. С марта обещают меньшую платежку за транспортировку газа
при нуле потребления. При этом реального снижения тарифов большинство украинцев
так и не почувствовало. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", саботаж это соответствующих
решений центральной власти, объективные реалии или же сама власть дурит народу
головы.
Снижение цены на газ и теплоэнергию обещают в
феврале украинским потребителям глава Кабмина Алексей Гончарук и глава Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк. В НКРЭКУ также уверяют, что
отменят плату за распределение газа для тех, кто его фактически не потребляет.
Экономический и политический эксперт Борис
Кушнирук напоминает: "С начала года в Украине разделили платежки за газ.
Отдельно – собственно за его потребление, отдельно – за его транспортировку. И
те, кто потребляет меньше газа, все равно вынуждены платить за транспортировку
ту же сумму, что и те, кто потребляет больше. Для многих это стало шоком, хоть
сумма там не такая большая. Есть определенная несправедливость и в том, что на
равных платят те, кто сам строил сети, и те, кто подключен с помощью
государства. Думаю, это вопрос будет урегулирован. По крайней мере,
соответствующие заявления уже звучали".
Куда более серьезная проблема, по словам
эксперта, с теплоподачей. У компаний, которые поставляют тепло, разные структуры
трат. Где-то они работают на угле, где-то – на газе, а где-то и вовсе
пользуются теплом от АЭС. В зависимости от ситуации, разные и цены на тепло. Не
говоря уж о разном состоянии теплосетей.
"Наша модель неразделенности трат на
транспортирование теплосетями и подачу тепла приводит к серьезной проблеме.
Сети нужно поддерживать в соответствующем состоянии постоянно, но плата
взимается только в отопительный период, – отмечает Кушнирук. – С моей точки
зрения, нужно возвращаться к абонплате на протяжении года. Причем траты на
поддержку теплосетей должны контролировать местные власти. Из Киева этих проблем
не решить. Центральные власти могут разве что помочь с изменением модели
теплоподачи, в том числе с помощью кредитов. Но без активности местной власти
этого не сделать".
В круглогодичную абонплату, по мнению
экономиста, должны быть заложены траты на теплосеть и теплоносители. При
необходимости – делать пересчет.
"Таким образом, – поясняет Кушнирук, – у
теплокоммунэнерго в течение года будет денежный ресурс, который позволит не
только заниматься поддержкой теплосетей, но и – закупать газ по более низкой
цене (весной-летом). Тогда и траты на тепло становятся меньшими, а тарифы на
коммунальные услуги – более равномерны и понятными".
Но, подчеркивает эксперт, тут нужно заниматься
с каждым городом, проверяя, насколько эффективна там система теплообеспечения.
Это дело и местной власти, и центральной, и компании, которая занимается
выработкой тепла в данном конкретном населенном пункте.
Политический эксперт Александр Леонов считает
расхождение между заявлениями центральной власти о снижении тарифов и тем, что
украинцы видят в платежках, следствием некомпетентности президента и Кабмина.
"Возможно, они даже верят в то, что говорят о
якобы снизившихся тарифах. Но по факту реализовать снижение было невозможно
априори, – отмечает политэксперт. – Вопросы ценообразования за тот же газ (и
тепло), тарифы на коммуналку не зависят от президента (о чем уже не раз
говорилось). Они вообще во многом решаются на местах. И чтобы добиться
реального снижения тарифов – нужно было предпринимать определенные действия еще
в октябре. Чтобы сигнал прошел по всей системе, пришло подтверждение, были
приняты определенные решения, найден компенсаторы, проконтролировано
исполнение. Когда же вопрос начали поднимать в декабре, это была уже обычная
демагогия, пиар-акция".
Учитывая рекордно теплую зиму, цена на газ в
Европе, где Украина его закупает, достаточно низкая. Но реально в платежках
украинцев этого не видно, подчеркивает Леонов.
"Возможно, наши новые власти просто не
понимают, как работает система. Люди, которые о политике и экономике больше
знают по сериалам, думали, что можно выйти, сказать "тарифы – упадите!" – и те
упадут. На самом деле регулирование тарифов – достаточно длительный процесс", –
подчеркивает политэксперт.
По мнению Леонова, чтобы уйти от таких
проблем, нужно переходить к тому, чтобы у нас реально заработал рынок газа,
чтобы у потребителя был выбор поставщиков.
"Тогда цены будут регулироваться, независимо
от желания центральной власти получить политические дивиденды, – уверен
политэксперт. – Всё будет основано на экономических реалиях, на рыночной
конкуренции. Если бы это было сейчас, то в условиях нынешний теплой зимы тарифы
на газ и привязанные к ним тарифы на отопление точно были бы ниже".
Эксперт Украинского института политики Николай
Спиридонов обращает внимание, что нередко даже в рамках одного города
происходит и рост, и понижение тарифов на тепло. Как результат – одни
потребители возмущаются, другие – тихо радуются.
"Видим определенный хаос на местах. Как
поясняют в НКРЭКУ, некоторые воспользовались установкой правительства делать
скидки в платежках предприятий теплоэнерго, некоторые – нет. В этом смысле
вспоминается присказка, что овец стригут по длине шерсти. Возможно, у нас
кто-то просто хочет больше "состричь". Не будем забывать, что тарифы во многом
формирует местная власть. И не исключено, что где-то она, не лояльно
настроенная к центральной власти, просто саботировала ЦУ из Киева, – отмечает
эксперт. – Так, к примеру, могли поступить те, кто понимает, что уже не судьба
на местных выборах сохранить свои посты. Вот и решили содрать побольше – перед
уходом".
При этом понятно, подчеркивает Спиридонов, что
тарифы в большинстве своем необоснованны. Вот только нынешний парламент, как и
предыдущий, не создает почему-то следственную комиссию по этому поводу.
"Кроме возможного саботажа призывов
центральной власти на местах, имеем место и элементарный бардак в самой
центральной власти, – считает эксперт. – В отсутствии толковых консультантов не
очень, мягко говоря, профессиональные члены Кабмина принимают нереалистичные
решения. И не принимают реально необходимые. Как следствие – множество проколов,
в том числе касательно обещанного снижения коммуналки. Что уже повлекло за
собой снижение рейтингов всех представителей власти".
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали
оценку борьбе президента с высокой коммуналкой.
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