Цены на коммуналку: эксперты рассказали, ждать ли украинцам снижения тарифов или же власть дурит народу головы

В феврале в Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию. С марта обещают меньшую платежку за транспортировку газа при нуле потребления. При этом реального снижения тарифов большинство украинцев так и не почувствовало. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", саботаж это соответствующих решений центральной власти, объективные реалии или же сама власть дурит народу головы.

Снижение цены на газ и теплоэнергию обещают в феврале украинским потребителям глава Кабмина Алексей Гончарук и глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк. В НКРЭКУ также уверяют, что отменят плату за распределение газа для тех, кто его фактически не потребляет.

"Несправедливо, что на равных платят и те, кто сам строил сети, и те, кто подключен от государства"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук напоминает: "С начала года в Украине разделили платежки за газ. Отдельно – собственно за его потребление, отдельно – за его транспортировку. И те, кто потребляет меньше газа, все равно вынуждены платить за транспортировку ту же сумму, что и те, кто потребляет больше. Для многих это стало шоком, хоть сумма там не такая большая. Есть определенная несправедливость и в том, что на равных платят те, кто сам строил сети, и те, кто подключен с помощью государства. Думаю, это вопрос будет урегулирован. По крайней мере, соответствующие заявления уже звучали".

Куда более серьезная проблема, по словам эксперта, с теплоподачей. У компаний, которые поставляют тепло, разные структуры трат. Где-то они работают на угле, где-то – на газе, а где-то и вовсе пользуются теплом от АЭС. В зависимости от ситуации, разные и цены на тепло. Не говоря уж о разном состоянии теплосетей.

"Наша модель неразделенности трат на транспортирование теплосетями и подачу тепла приводит к серьезной проблеме. Сети нужно поддерживать в соответствующем состоянии постоянно, но плата взимается только в отопительный период, – отмечает Кушнирук. – С моей точки зрения, нужно возвращаться к абонплате на протяжении года. Причем траты на поддержку теплосетей должны контролировать местные власти. Из Киева этих проблем не решить. Центральные власти могут разве что помочь с изменением модели теплоподачи, в том числе с помощью кредитов. Но без активности местной власти этого не сделать".

В круглогодичную абонплату, по мнению экономиста, должны быть заложены траты на теплосеть и теплоносители. При необходимости – делать пересчет.

"Таким образом, – поясняет Кушнирук, – у теплокоммунэнерго в течение года будет денежный ресурс, который позволит не только заниматься поддержкой теплосетей, но и – закупать газ по более низкой цене (весной-летом). Тогда и траты на тепло становятся меньшими, а тарифы на коммунальные услуги – более равномерны и понятными".

Но, подчеркивает эксперт, тут нужно заниматься с каждым городом, проверяя, насколько эффективна там система теплообеспечения. Это дело и местной власти, и центральной, и компании, которая занимается выработкой тепла в данном конкретном населенном пункте.

"Вопрос начали поднимать в декабре, это была уже обычная демагогия"

Политический эксперт Александр Леонов считает расхождение между заявлениями центральной власти о снижении тарифов и тем, что украинцы видят в платежках, следствием некомпетентности президента и Кабмина.

"Возможно, они даже верят в то, что говорят о якобы снизившихся тарифах. Но по факту реализовать снижение было невозможно априори, – отмечает политэксперт. – Вопросы ценообразования за тот же газ (и тепло), тарифы на коммуналку не зависят от президента (о чем уже не раз говорилось). Они вообще во многом решаются на местах. И чтобы добиться реального снижения тарифов – нужно было предпринимать определенные действия еще в октябре. Чтобы сигнал прошел по всей системе, пришло подтверждение, были приняты определенные решения, найден компенсаторы, проконтролировано исполнение. Когда же вопрос начали поднимать в декабре, это была уже обычная демагогия, пиар-акция".

Учитывая рекордно теплую зиму, цена на газ в Европе, где Украина его закупает, достаточно низкая. Но реально в платежках украинцев этого не видно, подчеркивает Леонов.

"Возможно, наши новые власти просто не понимают, как работает система. Люди, которые о политике и экономике больше знают по сериалам, думали, что можно выйти, сказать "тарифы – упадите!" – и те упадут. На самом деле регулирование тарифов – достаточно длительный процесс", – подчеркивает политэксперт.

По мнению Леонова, чтобы уйти от таких проблем, нужно переходить к тому, чтобы у нас реально заработал рынок газа, чтобы у потребителя был выбор поставщиков.

"Тогда цены будут регулироваться, независимо от желания центральной власти получить политические дивиденды, – уверен политэксперт. – Всё будет основано на экономических реалиях, на рыночной конкуренции. Если бы это было сейчас, то в условиях нынешний теплой зимы тарифы на газ и привязанные к ним тарифы на отопление точно были бы ниже".

"Видим определенный хаос на местах"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обращает внимание, что нередко даже в рамках одного города происходит и рост, и понижение тарифов на тепло. Как результат – одни потребители возмущаются, другие – тихо радуются.

"Видим определенный хаос на местах. Как поясняют в НКРЭКУ, некоторые воспользовались установкой правительства делать скидки в платежках предприятий теплоэнерго, некоторые – нет. В этом смысле вспоминается присказка, что овец стригут по длине шерсти. Возможно, у нас кто-то просто хочет больше "состричь". Не будем забывать, что тарифы во многом формирует местная власть. И не исключено, что где-то она, не лояльно настроенная к центральной власти, просто саботировала ЦУ из Киева, – отмечает эксперт. – Так, к примеру, могли поступить те, кто понимает, что уже не судьба на местных выборах сохранить свои посты. Вот и решили содрать побольше – перед уходом".

При этом понятно, подчеркивает Спиридонов, что тарифы в большинстве своем необоснованны. Вот только нынешний парламент, как и предыдущий, не создает почему-то следственную комиссию по этому поводу.

"Кроме возможного саботажа призывов центральной власти на местах, имеем место и элементарный бардак в самой центральной власти, – считает эксперт. – В отсутствии толковых консультантов не очень, мягко говоря, профессиональные члены Кабмина принимают нереалистичные решения. И не принимают реально необходимые. Как следствие – множество проколов, в том числе касательно обещанного снижения коммуналки. Что уже повлекло за собой снижение рейтингов всех представителей власти".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали оценку борьбе президента с высокой коммуналкой.

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