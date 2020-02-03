Как Зеленский тарифы снижал: эксперты дали оценку борьбе президента с высокой коммуналкой

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание касательно тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилом фонде. Глава государства дал задание выровнять снижение сумм в платежках за теплоснабжение до 25-30% во всех регионах.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно обоснованности такого решения, а также пояснили, что мешает снижению тарифов.



Как "поздний Порошенко"

Политический эксперт Михаил Чаплыга отмечает, что решение подобного рода вопросов – не компетенция главы государства.



"Судя по всему, премьер Гончарук решил сделать Зеленского заложником своей неэффективности. Чтобы не одному тонуть, – считает эксперт. – Так и появилось это странное заседание, где президент стал главным действующим лицом, якобы принимающим соответствующие решения (и соответственно – несущий за них ответственность). Хоть на самом деле, подобного рода решения – сфера деятельности правительства, НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). Снижение тарифом на газ (тепло) завит от того, сможет ли государство влиять на НАК, а также - какова будет конъюнктура на мировых рынках".



По мнению Чаплыги, позиция Зеленского в данном случае очень похожа на позицию "позднего Порошенко".



"В ноябре 2018-го пятый президент призывал срывать пломбы с газовых распределений, чтобы дать газ замерзающему городу Смела в Черкасской области. Так он пытался показать, что может решить вопрос теплоснабжения – даже вопреки законодательству, – напоминает эксперт. – Это был пиар-ход, над которым тогда все смеялись. В том числе Зеленский, который теперь сам попал в ту же ситуацию. Думаю, Гончарук специально затянул Зеленского в эту ловушку, чтобы с ним разделить ответственность, что снизить тарифы в данной системе невозможно".



Как поясняет Чаплыга, невозможность эта связана с фактической автономией "Нафтогаза", который неподконтролен украинскому правительству и, по сути, служит (за счет завышенных цен на газ) источником обогащения для ряда топ-менеджеров и членов наблюдательного совета.



Газ может подешеветь формально

Хоть подобного рода поручения – не компетенция президента, но он вынужден этим заниматься, раздавая "волшебные пендели", считает политический эксперт Руслан Бизяев. А вынужден – в связи с некомпетентным правительством Гончарука.







"Снижать тарифы можно, ведь цена на газ из-за аномально теплой зимы падает, в том числе в европейских хабах, где мы его приобретаем, – отмечает эксперт. – Другое дело, что снизить его через новую схему покупки, где опять фигурируют посредники, будет сложно. Плюс – у нас произошло разделение транспортировки газа и стоимости газа. Теперь потребители получают две платежки. Так что формально газ, возможно, подешевеет, но транспортировка может перекрыть это снижение".

К тому же, напоминает Бизяев, есть еще и фактор МВФ, который давит, чтобы цены были одинаковы для промышленности и домохозяйств.



Нужны стимулы

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко отметил, что совещании у главы государства не поднимались вопросы качества услуг и причины разницы в тарифах.



"Какую цель Владимир Зеленский ставит перед правительством? Уменьшить платежки за тепло. Это очень правильная цель. Но, к сожалению, на президентском совещании никак не обозначили моменты качества услуг, причин разницы в тарифах, а также – что надо сделать для повышения эффективности теплокоммунэнерго", – говорит политолог.



По словам эксперта, главные причины разницы в тарифах: технологические особенности конкретных городов и районов, устаревшее оборудование, неэффективность местных властей и коррупция.



"Хорошо, что у центральной власти есть понимание важности ежедневной работы с местными властями. Но необходимо не просто механически требовать снизить цену, – уверен Артем Петренко. – Важно создать стимулы и условия для местных властей для ускоренной модернизации теплосетей. Наряду с коррупцией, это одна из самых главных проблем теплоснабжения в стране. Есть населенные пункты, где исторически теплосети находятся в разрушенном состоянии, а доходы местного бюджета мизерны из-за полного отсутствия какого-либо производства. Например, бывшие военные городки. Поэтому правительственная программа должна учитывать и такие случаи. И вот тут без бюджетных дотаций никак не обойтись".



Кроме этого, если теперь цена на газ может существенно колебаться в течение года, эта составляющая в тарифе должна меняться автоматически. А то цена на газ снижается, а тарифы в ряде случаев местные власти не снижают, подчеркивает эксперт.

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