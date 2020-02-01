Офис президента опубликовал видео с совещания по тарифам на тепло

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по тарифам на поставку тепла в регионах Украины. Видео с совещания главы государства опубликовал на странице в Facebook Офис президента.

По словам президента Украины, что подобное совещание было проведено в конце декабря прошлого года, на которой обсуждали "вопрос главное, социальное - уменьшение платежки".

"Задача номер один - получить пояснения от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - сказал он.





Как сообщал портал "Комментарии", депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Так, на вопрос Любови Павловны из Аджамки, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар предложил ей продать собаку, если таковая имеется. "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.

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