Депутат от “Слуги народа” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Об этом депутат сказал в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

Так, на вопрос Любови Павловны из Аджамки, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар предложил ей продать собаку, если таковая имеется.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.





Как сообщал портал "Комментарии", в сети появилось видео, как российский депутат, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время заседания политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Так, камеры зафиксировали "усердную работу" представителя российской делегации. На видео попал момент "спячки" Слуцкого, а затем и реакция рядом с ним сидящего – немец Франк Швабе отвлекся от своего мобильного телефона и не смог сдержать улыбки. Слуцкий после "пробуждения" тут же надел наушники.

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