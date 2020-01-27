Видеофакт: российский депутат Слуцкий уснул во время сессии ПАСЕ

В сети появилось видео, как российский депутат, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время заседания политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Видео спящего "труженника" опубликовала "Европейская правда".

Так, камеры зафиксировали "усердную работу" представителя российской делегации. На видео попал момент "спячки" Слуцкого, а затем и реакция рядом с ним сидящего – немец Франк Швабе отвлекся от своего мобильного телефона и не смог сдержать улыбки. Слуцкий после "пробуждения" тут же надел наушники.

Напомним, что сегодня Украина заблокировала избрание вице-президентом ПАСЕ российского депутата-пропагандиста Петра Толстого, ранее работавшего телеведущим. Наши делегаты заявили о его антисемитских высказываниях и агрессивном отношении к Украине.

Ранее эксперты для издания "Комментарии" проанализировали решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ. Мнения разделились на тех, кто указал на лоялизацию отношения к РФ и риск полной капитуляции перед Путиным, а также на тех, кто считает такие шаги "восстановлением зрелости внешнеполитического мышления".

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