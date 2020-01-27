Украина заблокировала избрание вице-президентом ПАСЕ российского депутата-пропагандиста

Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы заблокировала избрание вице-президентом организации депутата Госдумы России, бывшего телеведущего Петра Толстого. Об этом сообщила член украинской делегации Мария Мезенцева, передает "Укринформ".



"Господин Толстой неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды. Поэтому он не достоин быть вице-президентом ПАСЕ", - отметила украинский нардеп.



Голосование по кандидатуре Толстого пройдет позже и будет тайным.



Стоит отметить, что остальных 18 вице-президентов ПАСЕ избрали автоматически.



Напомним, ранее Петр Толстой, как в своих телепередачах, так и в Госдуме России неоднократно высказывался за агрессивную политику в отношении Украины.



"Только благодаря нашей стране (России, - ред.) сегодня на карте мира существуют два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий, Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут полыхать злобой", - сказал Толстой.



Также с трибуны российского парламента он допускал и антисемитские заявления.



"Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости (территория, на которой в Российской империи разрешалось жить евреям — ред.) с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - сказал Толстой, комментируя передачу Исаакиевского собора.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее 27 января на зимней сессии ПАСЕ президентом организации был избран представитель Бельгии Хендрик Дамс.



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