Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 27.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Депутаты ПАСЕ избрали нового президента
НОВОСТИ Все новости

Депутаты ПАСЕ избрали нового президента

Президент ПАСЕ избран сроком на один год

сегодня, 14:10
Автор:

• Сергей Медведев

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Хендрик Дамс, который представляет Бельгию. Такое решение приняли депутаты ПАСЕ на зимней сессии организации.

Заседание проходило под председательством депутата от Латвии Бориса Цилевича. Как отметил еврочиновник, на пост нового главы Ассамблеи была предложена только одна кандидатура. 

Новый президент  - бельгиец Хендрик "Рик" Дамс - возглавляет партию "Альянс либералов и демократов за Европу". Дамс заменит на должности Лилиан Мори-Паскье и будет выполнять обязанности президента один год.

Как сообщал портал "Комментарии", представители Украины вернулись в ПАСЕ после паузы, которая произошла осенью 2019 года, когда делегаты отказались участвовать в заседаниях из-за возвращения России в состав организации. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...