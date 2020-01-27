Депутаты ПАСЕ избрали нового президента

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Хендрик Дамс, который представляет Бельгию. Такое решение приняли депутаты ПАСЕ на зимней сессии организации.

Заседание проходило под председательством депутата от Латвии Бориса Цилевича. Как отметил еврочиновник, на пост нового главы Ассамблеи была предложена только одна кандидатура.

Новый президент - бельгиец Хендрик "Рик" Дамс - возглавляет партию "Альянс либералов и демократов за Европу". Дамс заменит на должности Лилиан Мори-Паскье и будет выполнять обязанности президента один год.

Как сообщал портал "Комментарии", представители Украины вернулись в ПАСЕ после паузы, которая произошла осенью 2019 года, когда делегаты отказались участвовать в заседаниях из-за возвращения России в состав организации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!