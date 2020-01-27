Украина вновь в ПАСЕ: стартует зимняя сессия

В Страсбурге начинает работу Парламентская ассамблея Совета Европы. Делегаты открывают зимнюю сессию в понедельник 27 января. В заседании примет участие украинская делегация.

Представители Украины вернулись в ПАСЕ после паузы, которая произошла осенью 2019 года, когда делегаты отказались участвовать в заседаниях из-за возвращения России в состав организации. Позднее, 16 января, депутаты Верховной Рады одобрили возвращение Украины в ПАСЕ.

Повестка зимней сессии предполагает, что участники изберут нового президента ПАСЕ, обсудят нарушение уставных обязательств членов организации. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы политзаключенных в Азербайджане, угрозы свободы СМИ. Помимо этого, депутаты уделят время проблеме торговли людьми и незаконной трансплантации.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина во время предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорит полномочия делегации РФ, а также присоединится к обсуждению общеевропейских вопросов.

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