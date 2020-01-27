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Украина вновь в ПАСЕ: стартует зимняя сессия

Украинская делегация присоединится к обсуждению европейских проблем

сегодня, 11:01
Автор:

• Сергей Медведев

В Страсбурге начинает работу Парламентская ассамблея Совета Европы. Делегаты открывают зимнюю сессию в понедельник 27 января. В заседании примет участие украинская делегация.

Представители Украины вернулись в ПАСЕ после паузы, которая произошла осенью 2019 года, когда делегаты отказались участвовать в заседаниях из-за возвращения России в состав организации. Позднее, 16 января, депутаты Верховной Рады одобрили возвращение Украины в ПАСЕ.

Повестка зимней сессии предполагает, что участники изберут нового президента ПАСЕ, обсудят нарушение уставных обязательств членов организации. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы политзаключенных в Азербайджане, угрозы свободы СМИ. Помимо этого, депутаты уделят время проблеме торговли людьми и незаконной трансплантации.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина во время предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорит полномочия делегации РФ, а также присоединится к обсуждению общеевропейских вопросов.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/segodnya-sostoitsya-zimnyaya-sessiya-pase-1580114412.html
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