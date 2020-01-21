Январская сессия ПАСЕ: Ясько рассказала о планах украинской делегации

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Украина во время предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы,
которая состоится 27 января, оспорит полномочия делегации РФ, а также
присоединиться к обсуждению общеевропейских вопросов. Об этом заявила глава украинской
делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью для "Новое время".
По ее словам, Украина во время грядущей встречи ПАСЕ планирует занять позитивную
проактивную позицию. Так, наша делегация попытается оспорить полномочия
российской стороны, включиться в обсуждение проблем относительно дискриминации,
экологической ситуации в Европе и Украине, а также затронуть темы гендерной
политики, диджитализации.
"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими
настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция.
Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно
вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими
вопросами", - отметила Ясько.
Также Ясько сообщила, что отказ от поездки на осеннюю сессию был правильным
решением для страны: "Если мы хотим иметь уважение к себе, мы иногда должны
идти на такие шаги".
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали решение о
возвращении украинской делегации в ПАСЕ. Мнения разделились на тех, кто указал на
лоялизацию отношения к РФ и риск полной капитуляции перед Путиным, а также на тех, кто
считает такие шаги восстановлением зрелости внешнеполитического мышления.
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