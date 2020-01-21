Январская сессия ПАСЕ: Ясько рассказала о планах украинской делегации

Украина во время предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится 27 января, оспорит полномочия делегации РФ, а также присоединиться к обсуждению общеевропейских вопросов. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью для "Новое время".

По ее словам, Украина во время грядущей встречи ПАСЕ планирует занять позитивную проактивную позицию. Так, наша делегация попытается оспорить полномочия российской стороны, включиться в обсуждение проблем относительно дискриминации, экологической ситуации в Европе и Украине, а также затронуть темы гендерной политики, диджитализации.

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами", - отметила Ясько.

Также Ясько сообщила, что отказ от поездки на осеннюю сессию был правильным решением для страны: "Если мы хотим иметь уважение к себе, мы иногда должны идти на такие шаги".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ. Мнения разделились на тех, кто указал на лоялизацию отношения к РФ и риск полной капитуляции перед Путиным, а также на тех, кто считает такие шаги восстановлением зрелости внешнеполитического мышления.

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