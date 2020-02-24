Стало известно, в каких городах Украины самая дорогая коммуналка

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Дороже всего в Украине
коммунальные услуги обходятся жителям Днипра, а вот меньше всего платят в
Ужгороде. Об этом пишет "Лига. Бизнес", составившая рейтинг областных центров
по стоимости основных коммунальных услуг.
Первое место в рейтинге дороговизны
коммуналки занял Днипро. С учетом всех платежей, семья из трех человек,
проживающих этом городе в доме без счетчиков, платит 3466 грн. За ним следует
Кропивницкий с суммой 3379,13 грн, не считая тарифа на содержание дома и
поставку горячей воды. Третью позицию занимают Сумы – 3350 грн. И еще в
топ-5 наиболее недешевых коммунальных услуг попали Ровно (3335,6 грн) и Луцк (3326
грн). Первую половину составили также Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242
грн), Киев (3145 грн), Мариуполь (3040 грн), Харьков (3035 грн), Николаев (3018
грн) и Полтава (2916 грн). А вот более бюджетно коммуналка обходится второй
половине рейтинга, куда входят следующие облцентры: Запорожье (2895 грн),
Черкассы (2842,6 грн), Винница (2813,9 грн), Львов (2687,9 грн), Хмельницкий
(2582,3 грн), Ивано-Франковск (2496,3 грн), Одесса (2406,9 грн), Северодонецк
(2376,5 грн), Житомир (2360,2 грн), Херсон (2331,9 грн), Черновцы (1840,8 грн)
и замыкает рейтинг Ужгород (854,5 грн).
Издание отмечает, что место
Ужгорода не является справедливым.
"Это как раз тот случай,
когда нормативные расчеты бьются о суровую реальность", - говорится в
сообщении. Так, зимой жители отдают от 1500 до 2000 грн, прежде всего, за газ и
электроэнергию, поскольку вместо отопления и подачи горячей воды у горожан бойлеры
и котлы.
Ранее эксперты рассказали
порталу "Комментарии", ждать ли украинцам снижения тарифов или же власть дурит
народу головы.
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