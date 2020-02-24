Стало известно, в каких городах Украины самая дорогая коммуналка

Дороже всего в Украине коммунальные услуги обходятся жителям Днипра, а вот меньше всего платят в Ужгороде. Об этом пишет "Лига. Бизнес", составившая рейтинг областных центров по стоимости основных коммунальных услуг.

Первое место в рейтинге дороговизны коммуналки занял Днипро. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих этом городе в доме без счетчиков, платит 3466 грн. За ним следует Кропивницкий с суммой 3379,13 грн, не считая тарифа на содержание дома и поставку горячей воды. Третью позицию занимают Сумы – 3350 грн. И еще в топ-5 наиболее недешевых коммунальных услуг попали Ровно (3335,6 грн) и Луцк (3326 грн). Первую половину составили также Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3145 грн), Мариуполь (3040 грн), Харьков (3035 грн), Николаев (3018 грн) и Полтава (2916 грн). А вот более бюджетно коммуналка обходится второй половине рейтинга, куда входят следующие облцентры: Запорожье (2895 грн), Черкассы (2842,6 грн), Винница (2813,9 грн), Львов (2687,9 грн), Хмельницкий (2582,3 грн), Ивано-Франковск (2496,3 грн), Одесса (2406,9 грн), Северодонецк (2376,5 грн), Житомир (2360,2 грн), Херсон (2331,9 грн), Черновцы (1840,8 грн) и замыкает рейтинг Ужгород (854,5 грн).

Издание отмечает, что место Ужгорода не является справедливым.

"Это как раз тот случай, когда нормативные расчеты бьются о суровую реальность", - говорится в сообщении. Так, зимой жители отдают от 1500 до 2000 грн, прежде всего, за газ и электроэнергию, поскольку вместо отопления и подачи горячей воды у горожан бойлеры и котлы.

Ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", ждать ли украинцам снижения тарифов или же власть дурит народу головы.

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