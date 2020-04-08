Киевлянам на треть уменьшат платежи за коммуналку

Снижение цены на газ нашло свое отражение в квитанциях за услуги ЖКХ за март. Так, в Киеве начисления за горячую воду уменьшились на 29%, а за отопление на 32%. Об этом сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. Он отметил, что подобных снижений стоимости еще не было.

"За март перерасчет является рекордным", - отметил Лопатин.

По оценкам специалистов, в среднем в марте одно домохозяйство сэкномит до 500 грн.

Напомним, что в декабре 2019 года правительство разрешило предприятиям тепловой генерации снижать тарифы в зависимости от действующей цены на газ. А в марте текущего года цена газа для населения составила 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров, что на 14% ниже в сравнении с февралем.

Как сообщал портал "Комментарии", в Госстате подсчитали долги украинцев за услуги ЖКХ.

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