В Нафтогазе прогнозируют рекордную цену на газ летом

В Украине летом цена на газ может быть рекордно низкой. Такой прогноз озвучил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире UA: Перший.

Ожидается, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни.

"Работая в этой индустрии, такой низкой цены на хабе я еще не видел, - заявил Коболев. - И я ожидаю, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти".

При этом, в "Нафтогазе" добавили, что если цена действительно достигнет в июне и июле сверхнизкого уровня и на таком уровне продержится долго, есть вероятность, что все газовые компании страны покажут убытки.

Отмечается, что цена газа в Украине снизилась вдвое: если в январе за 100 куб м платили 586 грн, то в мае – 294 грн. Согласно сообщению "Нафтогаза", цена газа для населения в мае на 21% меньше по сравнению с апрелем. Да и сейчас есть вероятность дальнейшего снижения цены. В частности это зависит от формирования цены газа в Европе.

"В апреле произошло необычное для рынка явление - нефть упала ниже нулевой отметки. Это было вызвано вполне рыночным механизмом, так сработал рынок, - говорится в сообщении. - Похожая тенденция сейчас наблюдается на рынке природного газа в Европе. Она вызвана двумя главными факторами. Первый фактор – избыточное предложение сжиженного природного газа, который поступает из Америки в ЕС. Предложение существенно превышает спрос и создает сильное давление на цену. Второй фактор – пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление всех ресурсов во всем мире, в том числе и в Европе".

Кроме того, Коболев подчеркнул важность полноценного запуска рынка природного газа для населения, который ожидается 1 июля.

Как сообщалось, Польша собирается полностью отказаться от российского газа.

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