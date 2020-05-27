Польша собирается полностью отказаться от российского газа

В Польше уменьшается импорт российского газа, а к 2022 году страна хочет окончательно освободиться от газоснабжения из России. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на главу польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квецинского.

По словам руководителя PGNiG, уменьшается количество российского газа, который попадает в Польшу. Так, сейчас российский газ покрывает примерно 60% внутреннего спроса на это сырье. А 4 года назад этот процент составлял 87%.

Сообщается, что Польша хочет независимости от российского газа. В частности для этого развивает газопорт СПГ в Свиноусте. Сейчас терминал имени Леха и Марии Качиньских имеет мощность 5 млрд кубометров, что удовлетворило бы четверть внутренних потребностей Польши. Отметим, что развитие объекта позволит импортировать почти 8,5 млрд кубометров газа в год.

Ежи Квецинский заметил, что в польский газопорт поступает газ, в частности, из Катара и США. А в 2022 году польская экономика планирует полностью освободится от поставок газа из России.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Польша готова принимать заробитчан без 14-дневного карантина: чем чревато такое решение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!