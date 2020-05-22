Польша готова принимать заробитчан без 14-дневного карантина: чем грозит такое решение

Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский объявил, что сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты оценили это решение и действия украинских властей для помощи отечественным фермерам.

"Как только полноценно откроют границы, поток гастарбайтеров может быть даже больше, чем в 2014-2015 годах"

На сегодняшний момент экономика Польши не может без украинских гастарбайтеров, уверен глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

"Приблизительно 5% экономики Польши формируют наши заробитчане. Это – довольно большой показатель, – подчеркивает Александр Охрименко. – Так что Польша не может остановить приток рабсилы из Украины, а потому оперативно снимет все ограничения".

Эксперт не исключает, что зарплаты заробитчан несколько упадут. Но всё равно в Польше они будут получать значительно больше, чем на тех же дорожных работах, которые у нас "рекламирует" правительство.

"Как только полноценно откроют границы, поток гастарбайтеров может быть даже больше, чем в 2014-2015 годах, – прогнозирует экономист. – Все уже видят, что реформ в Украине как не было, так и нет. А в ближайшие времена еще и с работой будут проблемы. К тому же, слишком большая разница между тем, сколько можно заработать в день, выполняя одну и ту же работу в Польше или Украине. Разница в валюте – примерно в два раза. В среднем около 700 евро даже после всех налогов украинец заработает в Польше за месяц на самой простой работе. А если ты специалист, можешь получить куда больше".

Что касается "поддержки" отечественного бизнеса, в том числе фермерского, со стороны украинских властей, то она, по мнению Александра Охрименко, не выдерживает критики.

"Все предложенные меры – дешевые кредиты, дотации, обещании создать рабочие места в дорожной и аграрной сфере – не более чем пиар. Такое впечатление, что наши власти говорят о какой-то мифической экономике, а не о той, которая у нас есть", – резюмирует эксперт.

"Делается всё, чтобы в Украине заниматься фермерством было невыгодно"

Глава Ассоциации животноводов Украины, глава ОО "Народный союз", аграрный эксперт Ирина Паламар отмечает: "Многие, думаю, уже поняли, что проблема коронавирусной инфекции преувеличена. Истерия чуть улеглась. Весь мир начинает понимать, что проблемы экономики растут. Не те масштабы уровня инфекции, чтобы принимать столь жесткие меры, уничтожая целые отрасли экономики".

Польским производителям и фермерам, по мнению Ирины Паламар, не выгодно держать украинцев-заробитчан 14 дней на обсервации. Кормить их, оплачивать проживание.

"Поэтому они сразу же пойдут "на плантации" и будут работать. Всё логично, – говорит эксперт. – Грустно, что наши люди вынуждены ехать работать на чужой земле, тогда как своя – намного более плодородная, остается без их внимания".

Но прежде всего – и земля, и те, кто на ней работает и мог бы работать – остаются без внимания властей, уверена Ирина Паламар.

"Нет господдержки отечественных фермеров. Выделенных средств (4 млрд грн) явно недостаточно, тем более, что половину из них заберет известный олигарх, – продолжает эксперт. – Государство не занимается импортозамещением. Программ поддержки мелких и средних фермеров нет. Делается всё, чтобы в Украине заниматься фермерством было невыгодно. К нам везут третьесортные импортные овощи, а наши фермеры вынуждены выбрасывать свой урожай".

"Складывается ощущение, что кто-то целенаправленно бьет по аграриям"

По мнению президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), гендиректора ИМК Алекса Лисситсы, новое правительство допустило уже ряд серьезных просчетов на "аграрном фронте". И ситуация с корона-кризисом тут ни при чём.

"Правительство хотело ограничить экспорт зерновых культур. Речь о том, что некоторым пекарям просто захотелось заработать. Пока ограничили лишь экспорт гречки (чисто популистское, как по мне, решение). Но звоночки – тревожные, – отмечает эксперт. – Как и введение квот на импорт удобрений. Сегодня по этому поводу аграрии устраивают акции протеста по всей Украине. Не секрет, что в нашей стране существует монополия на производство минеральных удобрений. Как и то, кто за этим стоит (основными инициаторами выступили предприятия, входящие в группу компаний "ОСТХЕМ" Дмитрия Фирташа и "Днепр" Игоря Коломойского – прим. ред.). Обуздать монополиста не могут ни правительство, ни Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Зато во время кризиса вдруг всплывает вопрос квотирования импорта, который помогал сбалансировать внутренние цены на минеральные удобрения. Складывается ощущение, что кто-то целенаправленно бьет по аграриям. Ведь даже сейчас цены на азотные удобрения (КАС, карбамид, аммиачная селитра) на внутриукраинском рынке превышают мировые в среднем на 30%. А если не будет конкуренции – цены взлетят еще выше. К тому же, введение квот на импорт удобрений может привести к ответным мерам со стороны ряда стран. К примеру, к сокращению квот на импорт украинских продуктов питания".

Также Алекс Лисситса обращает внимание, что начались спекуляции касательно повышения цены на хлеб.

"Чего традиционно не замечает АМКУ. Как закрываются глаза и на давно назревшую необходимость развивать малый и средний бизнес в хлебопекарной отрасли, – подчеркивает эксперт. – Вполне можно было реализовать с помощью правительства открытие мини-пекарен в каждой объединенной территориальной громаде Украины. Таким образом, местное население обеспечили бы и качественным хлебом, и рабочими местами".

Тревожит эксперта и то, что начали блокировать налоговые накладные, придерживать выплаты по возврату НДС для крупных экспортеров, притеснять мелких и средних экспортеров… По его мнению, правительство Украины не идет на коммуникацию с бизнесом, выискивая определенные инструменты, чтобы остановить то, что работает в автоматическом режиме.

"Так что вместо поддержки отечественного АПК, мы видим пока от властей давление, свертывание рыночных отношений и новые тревожные инициативы", – резюмирует президент ассоциации УКАБ.

Напомним, из каких стран уже есть запросы на украинских заробитчан.

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