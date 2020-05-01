Европа нуждается в украинских заробитчанах: из каких стран уже есть запросы

Тысячи украинских заробитчан собираются поехать на работу в Австрию, Израиль и Финляндию, для чего понадобится осуществить из Украины сотни авиарейсов. Об этом рассказал на брифинге вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как рассказал Пристайко, вчера премьер-министр Денис Шмигаль провел беседу с послом Израиля по трудоустройству украинцев. В понедельник правительство обсудит вопрос выезда украинцев на заработки в Финляндию. Кроме того, вскоре Украина проведет переговоры с Польшей, Германией и Чехией. Тогда как Австрия сейчас ожидает приезда 802 украинцев на работу.

"Вчера говорил с австрийским министром иностранных дел. Разговоры идут именно о 802 персонах, которых ожидают 44 фирмы, с которыми мы работаем", - сообщил Пристайко.

По словам Пристайко, Украина ожидает от других стран гарантированное официальное трудоустройство на период не менее 3 месяцев, а также скоординированный отъезд и приезд граждан. Также заявляют о необходимости обсервации, тестирования и других мерах безопасности как в странах, куда приезжают рабочие, так и при возвращении их на родину.

Напомним, на следующей неделе может начаться возвращение заробитчан в Польшу.

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