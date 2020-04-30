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Источник: на следующей неделе начнется возврат заробитчан в Польшу

Появилась информация, что у Зеленского одобрили выезд заробитчан из Украины в Польшу в ближайшее время

сегодня, 17:04
Автор:

• Таисия Ерохина

Источник: на следующей неделе начнется возврат заробитчан в Польшу

Уже на следующей неделе из Украины в Польшу могут быть отправлены на сезонные работы заробитчане. Об этом сообщается в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на источник из Офиса президента Украины.

Так, сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

"Наш источник из Офиса президента сообщает, что два президента обсуждали "кейс заробитчан", - говорится в сообщении. - Польша нуждается в украинской рабочей силе. Этот вопрос решили на позитивной ноте, украинцы при желании смогут выехать в Польшу на заработки. Также будут организованы чартерные полеты".

По данным источника, уже на следующей неделе начнется первая волна по возврату заробитчан в Польшу.

Напомним, в правительстве готовы договариваться со странами Европы о трудоустройстве заробитчан. По данным Кабмина, сейчас украинское правительство получило запрос о потребности в заробитчанах только от Финляндии.

Ранее сообщалось, что МИД Украины пока что не будет отпускать граждан на заработки за границу. Обусловлено это было в частности соображениями безопасности и здоровья граждан, ведь в условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания.


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Источник: https://t.me/legitimniy/3782
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