Один из руководителей ГФС способствует давлению на бизнес в Украине

В Украине участились жалобы со стороны предпринимателей, которые платят акцизный сбор, на первого заместителя главы Главного оперативного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Владимира Мацюку. Об этом сообщает блогер Алексей Голобуцкий.



По данным Голобуцкого, ГФС поручила региональным отделениям жестко требовать платежи от предпринимателей. Блогер также заявляет, что Владимир Мацюк на сегодняшний день исполняет обязанности главы управления на время отпуска Геннадия Лисового, и сейчас давит на бизнес.

"Вернул атмосферу времен Семьи и Минздоха: когда на бизнес жестко наезжали и выбивали все, даже наперед. Методы и принципы те же, их невозможно не узнать...Тем, кто не хочет героически закрыть собой бюджетную дыру, настойчиво угрожают уголовными делами", – заявляет блогер.

Алексей Голобуцкий также отмечает, что сейчас вместо обещанного благоприятного инвестиционного климата у нас в стране наблюдается давление на предпринимателей. Так, одним из ярких примеров являются данные по падению промышленного производства к концу года на 6,9%, в то время, как еще в марте нынешнего года отмечался рост на 12%.

Ранее "Комментарии" писали, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают спад промышленности до 0,6% (в октябре падение составило 5%). Основными причинами спада промышленности в ведомстве называют цены на внешних рынках, повышение расходов из-за увеличения тарифов, особенно на транспортировку, а также ревальвацию гривны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли промпроизводство в Украине падает по этим причинам, и достаточно ли делают власти, чтобы остановить падение.