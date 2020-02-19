"Страшный налог" на банковские переводы: эксперты пояснили, кто и зачем пугает украинцев

Эксперты высказали изданию "Комментарии" предположения касательно причин распространенной рядом СМИ неподтвержденной информации о том, что украинцам якобы придется платить новый "карточный" налог.

В некоторых отечественных медиа появилось сообщение, что если гражданин Украины получает деньги на банковскую карточку, подарки в виде недвижимости от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), то до 1 мая 2021 года все эти доходы нужно указать в налоговой декларации – и до 1 августа оплатить налог. Позже оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

"Информация распространялась настолько быстро, что совершенно очевидно имела все признаки информационной атаки"

Хайп (на сленге – это шумиха, ажиотаж, обман, возбуждение) стал элементом государственного управления. И вся информация, которая нередко шокирует общество – это продуманные вбросы, которые делают разные центры влияния в архитектуре власти, построенной президентом, уверен политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.

"Вся эта информация на грани фола делится на два вида, – поясняет эксперт. – Первый, – это отвлечение внимания от каких-то действий или способ погасить какие-либо негативные для власти события. Второй – это информационные атаки на представителей власти как из других центров влияния партии "Слуга народа" (СН), так и извне, например, со стороны оппозиции или олигархов".

Вчера по некоторым телеканалам и многим информационным порталам прошла информация о том, что Кабинет министров якобы готовит решение о введении нового налога, который необходимо будет платить украинцам за переводы между банковскими картами, напоминает эксперт. Озвучивалась цифра в 19,5%.

"Информация распространялась настолько быстро, что совершенно очевидно имела все признаки информационной атаки, – подчеркивает Подорожний. – Через некоторое время стало известно, что эта информация не соответствует действительности".

Кому мог бы быть выгоден этот информационный хайп, который активно распространялся и комментировался в социальных сетях? На этот счет у политтехнолога имеется ряд версий.

"Во-первых, это выгодно самому правительству, а вернее его премьер-министру Алексей Гончаруку, – говорит Подорожний. – В пятницу ожидается отчет правительства в Верховной Раде, по результатам которого должно быть принято постановление. Само это постановление не может отправить в отставку правительство, у которого после одобрения его программы парламентом, согласно закону, есть годовой иммунитет (то есть, "отставить" Кабмин нельзя раньше сентября). Поэтому информация о введении нового налога, а потом ее опровержение, может стать какой-никакой причиной для оправдания провалов в глазах избирателей. И, что важно, в глазах президента. Мол, любые претензии можно объяснять систематическими атаками на правительство и небылицами про его деятельность".

Гончарук, по словам эксперта, тщательно готовится к этому отчету. Так, по информации на сайте PROZZORO, правительство потратило 84 тысячи грн из бюджета на подготовку аналитической части и дизайн слайдов.

"Вот тут (и это – во-вторых) всплывают другие заинтересованные в этой информационной атаке с введением налога, – продолжает политтехнолог. – Это группы влияния в СН, которая недовольна не так политикой, которую проводит премьер, как его отношением к хозяевам этих групп во фракции. Благо, сам Гончарук и его министры дают массу поводов для критики и совершают немыслимое количество ошибок (зачастую – по причине отсутствия профессионализма). Чего стоил скандал с пленками и заявлением об увольнении с должности премьера. Судя по всему, такие группы и являются заказчиками этого информационного хайпа. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо".

Но враги, а вернее оппоненты есть и вне СН – оппозиционные к власти фракции.

"Поэтому, в-третьих, заказчиками этой информационной атаки вполне могут и быть оппозиционные фракции парламента, – подчеркивает Подорожний. – Ведь председатель ВР Дмитрий Разумков уже заявил, что никакого постановления по отчету правительства регистрировать, а тем более принимать парламент не будет. Для оппозиционных фракций такой ход событий неприемлем. И им необходимо из отчета правительства выжать максимум политических дивидендов… Одним словом, подготовку к отчету правительства ведут все заинтересованные стороны. Так что на пятницу запасаемся попкорном. Будет весело".

"Кто-то управляет общим настроением"

Инвестиционный консультант, предприниматель, финансовый советник семьи Сергей Ивагло расценивает фейковое сообщение о новом налоге как тестирование готовности/неготовности украинцев к введению подобных изменений.

"Примечательно, что накануне этого фейка появилась статистика, согласно которой около трети украинского бизнеса находится в тени. И потом, как бы в дополнение – фейковые материала о налогах с карточек… Я в такие совпадения не особо верю. Особенно в нашей стране", – отмечает эксперт.

По словам Ивагло, в ЕС и США за уклонение от налогов карают жестко и эффективно. У нас же, подчеркивает инвестконсультант, масса предпринимателей осуществляет финансовые операции не через официальную карточку ФЛП, а через личную карточку.

"То есть, ведется коммерческая деятельность без уплаты налогов. То же самое касается огромного количества товарного бизнеса (купи-продай), особенно через Интернет. В итоге потоки денег проходят мимо госбюджета, – говорит эксперт. – И "пугалками" наподобие тех, что распространили на этой неделе, кто-то управляет общим настроением. Власти показывают: мы это можем сделать. А ожидание смерти, как известно, хуже самой смерти. Сейчас идет нагнетание обстановки, чтобы коммерсанты, которые по карточкам физлиц проводят свои схемы, начинали легализоваться. Думаю, это не последний фейк в эту тему".

Впрочем, фейки вполне могут стать реальностью. Особенно, учитывая стремление Украины евроинтегрироваться. Где-где, а на Западе знают, как "прикрутить" уклонение от налогов, подчеркивает Ивагло.

"Так что готовиться к возможным проверкам операций по карточкам надо, – уверен эксперт. – Насколько это будет жестко – не знаю. Но то, что финансовый мониторинг будет вестись. Вы, к примеру, продаете что-то. В течение месяца получаете переводы. Постоянно. И у вас соответствующие органы могут поинтересоваться: откуда "дровишки"? Доказать они ничего не смогут, но "положить" бизнес, вызывая "на ковер" в ту же налоговую – вполне реально. И на каком-то этапе, если предпринимателю каждый месяц придется писать отчеты о том, почему к нему приходят ежемесячно такие-то платежи, он может махнуть рукой – и легализоваться… Думаю, украинцев будут выводить на чистый бизнес, на белые зарплаты. Так живут цивилизованные страны. И нам нужно к этому готовиться. Процесс, скорее уже запущен. Нас просто к нему информационно готовят… Как инвестиционный эксперт – я это поддерживаю. С черными и серыми деньгами в инвестициях делать нечего".

"Подобные налоги и проверки могут стать перспективой"

Говоря о причинах появления фейка, юрист Андрей Вигиринский подчеркивает, что мы живем в эпоху трансформаций. И любая сенсация (особенно та, то касается каждого, как те же доходы, расходы, контроль государства за ними) капитализирует ваш рейтинг, если вы информационный ресурс, издательство, телеграмм-канал.

"Соответственно, сообщение о том, что якобы будет новый налог, приводит к тому, что эту новость массово распространяют. Со ссылкой на тех, кто первыми ее подал, – отмечает эксперт. – Еще недели три назад мне сбрасывали подобные сообщение с одной из групп в соцсетях. На что я попросил показать официальные документы, которые подтверждали бы соответствующие изменения в налоговый кодекс, расширяющие базу налогообложения. Ответа не было… Теперь повторение того же, но уже на уровне ряда официальных медиа. Подобные "новости" должны заставить украинцев задуматься над тем, что они читают, во что верят, насколько они финансово или информационно грамотны. К сожалению, большинство людей, прочитавших данную новость, последующее опровержение со стороны налоговой, не прочитают. И у себя на кухне, во дворе, на работе будут обсуждать то, как власть пытается обложить новым налогом их доходы на карточках".

При этом Вигиринский не исключает, что подобные налоги и проверки могут стать перспективой. Правда, вряд ли, ближайшего будущего.

"Доходы физлиц не имеют какого-то критерия, который позволил бы их разграничить при получении на карту. То ли это доход, который вы получили от работодателя, то ли вы его подобрали на улице, – поясняет юрист. – Для каждого из вида доходов предусмотрено свое налогообложение. Если деньги поступают на ваш расчетный счет, они имеют целевое назначение. Если в нем написано "оплата товаров, работ и услуг", то это, наверное, ваш доход. Если вы при этом не является предпринимателем, то, наверное, этот доход надо облагать по общей ставке. И, наверное, его нужно указывать в декларации о доходах – в тот момент, когда она станет общеобязательной. Но этот момент в истории Украины еще не наступил".

По словам юриста, с государственной точки зрения неправильно, когда люди, якобы являющиеся безработными и не платящие никаких налогов, постоянно проводят операции по карте (зачисления-расходы, оплата в супермаркетах, на АЗС и так далее).

"Изменить это можно лишь изменив подход работы налоговой службы, в том числе путем контроля доходов, которые получают граждане Украины на электронные средства получения денег (расчетные счета). Плюс – контроль за расходной частью. Думаю, со временем так и будет. Но это невозможно в Украине с текущим уровнем развития информационных, образовательных технологий, уровнем финансовой и личной грамотности граждан, – уверен Вигиринский. – Нужно серьезная разъяснительная работа. Но это – время отдаленного будущего. В данный момент в Украине хватает более социально острых вопросов и запросов".

Ранее "Комментарии" писали, что появится налог на роскошь: владельцы люксовых авто будут платить по 25 тыс грн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!