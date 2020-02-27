Гончарук рассказал, сколько сэкономит государство благодаря ликвидации теневого рынка НДС





Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд грн. ежемесячно. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



Глава правительства отметил, что почти каждый день в Украине фиксируются случаи, как кто-то на местах пытается обогатиться через сделки. Так, например, в 2019 году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных (около 10 млрд грн.). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных лишь на 3,4 млрд грн. Остальные 6 млрд грн. просто пытались из бюджета украсть.

Ранее "Комментарии" писали, что в некоторых отечественных медиа появилось сообщение, что если гражданин Украины получает деньги на банковскую карточку, подарки в виде недвижимости от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), то до 1 мая 2021 года все эти доходы нужно указать в налоговой декларации – и до 1 августа оплатить налог. Позже оказалось, что эта информация не соответствует действительности. Эксперты высказали изданию "Комментарии" предположения касательно причин распространенной рядом СМИ неподтвержденной информации о том, что украинцам якобы придется платить новый "карточный" налог.

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