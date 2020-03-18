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Предпринимателям разрешили не платить ЕСВ два месяца

Государство поддержит предпринимателей на период карантина

сегодня, 10:46
Автор:

• Сергей Медведев

Предпринимателям разрешили не платить ЕСВ два месяца

В Украине вступил в силу закон "О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Он был опубликован в "Голосе Украины" накануне, 17 марта.

Документ, в частности, предусматривает, что физлица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте и апреле 2020 года. Также временно отменяются штрафы за несвоевременную либо неполную уплату ЕСВ на этот же период. За время с 1 марта до 30 апреля плательщикам ЕСВ пеня начисляться не будет, а начисленную пеню спишут.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский гарант Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам в условиях первого дня общенационального карантина, который объявлен в связи с распространением коронавируса COVID-19. Свое обращение президент опубликовал на своей странице в  Facebook.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vstupil-silu-zakon-razreshenii-flp-dva-mesyatsa-1584520187.html
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