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Правительство освободило от налогов импортеров лекарств и медицинского оборудования

Кабмин отменил налоги на лекарства и медицинское оборудование, необходимые для борьбы с COVID-19

сегодня, 19:24
Автор:

• Татьяна Веремеева

Правительство освободило от налогов импортеров лекарств и медицинского оборудования

Кабинет министров Украины освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID- 19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания. Об этом сообщается в Telegram канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Также премьер сообщил, что правительство до 19 апреля 2020 года упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины.

Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19, в условиях срочности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цену, объем и тому подобное).

Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут тратиться прозрачно и контролируемо, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

Такой порядок осуществления закупок должен оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения, заведения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мерам по предотвращению распространения COVID-19.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.


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