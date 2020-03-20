Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6420.72
ETH/USD
139.13
LTC/USD
40.30
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.36
Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщается в Telegram‑канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости