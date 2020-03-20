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Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

В правительстве обещают пока не вводить никаких ограничений

сегодня, 19:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщается в Telegram‑канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.


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