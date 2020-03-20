Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщается в Telegram‑канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



Отмечается, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!