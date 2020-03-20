Медицинская реформа в Украине: как на ней отразится эпидемия коронавируса









Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты спрогнозировали, как эпидемия короновариуса отразится на медицинской реформе в Украине.

Нужно задерживать врачей в стране

Коронавирус выявил наиболее слабые места в украинской системе здравоохранения, считает вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Формула бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун "деньги ходят за пациентом" оказалась несостоятельной. А вот желание экс-министра уничтожить украинскую систему здравоохранения дало свои плоды: в связи с массовыми сокращениями, врачей не хватает даже для скорой помощи в крупных городах, не говоря уж о поселках городского типа, – отмечет юрист. – Эпидемия коронавируса вскрыла и несостоятельность административной реформы, согласно которой должны были ликвидировать часть больниц, поликлиник, в том числе в крупных городах… На мой взгляд, с целью вернуть гражданам Украины возможность получения медицинских услуг (чего сейчас многие элементарно лишены), необходимо пересмотреть те законы, которые продвигали Супрун и прочие иностранные "эксперты". И это необходимо делать оперативно".

По мнению Ростислава Кравца, государство должно максимально мотивировать медперсонал оставаться в Украине, а не бежать в ту же Польшу, где сиделки получают в разы больше, чем у нас врачи и медсестры.

"Нужно поднимать зарплаты медиками, постепенно увеличивать их штат, – считает юрист. – Также следует провести анализ нужных капиталовложений в ремонт существующих больниц, фельдшерских пунктов и поликлиник – вместо того, чтобы закрывать их, как предлагали "реформаторы", финансируемые иностранными правительствами. Уверен: граждане других стран не должны проводить в Украине реформы. Создавшаяся ситуация в очередной раз подтверждает, что нам необходим закон об "иностранных агентах". Их надо отстранять от власти и влияния на принятие законов. Как и депутатов, которые имеют медицинский бизнес и заинтересованы лишь в зарабатывании денег частными клиниками".

Пора серьезно говорить о реформах

Аналитик Михаил Подоляк уверен, что давно пора серьезно говорить о так называемых реформах последних лет.

"Это были даже не реформы (когда тщательно продуманы риски, последствия и логистика), а попытки реализации болезненных амбиций малообразованных людей, – считает эксперт. – И все реформы в итоге свелись только к разрушению остатков тех или иных отраслей. В том числе – и без того неэффективной медицинской".

По мнению аналитика, нынешний системный кризис не столько остановит или продолжит "реформу", сколько поставит вопрос о тотальной перезагрузке всего и всех.

"Очевидно, что наша медицина (как, пожалуй, все государство) совершенно не готова к решению сложных противоэпидемических задач, – говорит Подоляк. – Нет средств, нет понимания, нет управленцев с антикризисными навыками. Если вирус-апокалипсис в полной мере развернется на нашей территории, нам сильно повезет, если на помощь придут профессионально подготовленные иностранные менеджеры. И никак иначе. Мы же, похоже, на данном этапе можем только подносить "утки" больным, а не решать управленческие задачи".

Здравоохранение требует глубоких изменений

Мир уже никогда не будет таким, как прежде. И Украина не сможет дальше бессмысленно топтаться на месте и деградировать экономически, социально, духовно, уверен доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик.

"Еще некоторое время отжившее старое будет пытаться высасывать живительные соки из всего, что способно к развитию, и уничтожать ростки будущего. Но вызовы сегодняшнего дня неумолимы, – подчеркивает эксперт. – Кризис всем нам дает шанс: одним – проснуться от спячки и неверия в свои собственные и наши совместные силы, другим – ощутить, что пришел их час, что их готовы услышать и доверить им ответственные задания, третьим – понять, что лучше пойти на "сделку со следствием" (с юстицией), а не по привычке – с совестью, а также изменить своей касте якобы всевластных "хозяев жизни" и помочь раскрыть обществу секреты "распила бюджета" и прислужничества перед транснациональными корпорациями и их ставленниками".

По мнению Валентина Якушика, здравоохранение в Украине – важнейшая сфера предстоящих глубоких качественных изменений.

"Нам долгое время под видом медицинской реформы пытались "продать" постулаты социального дарвинизма и псевдолиберализма с ликвидацией на практике институтов "социального государства" и полной коммерциализацией системы здравоохранения, – говорит эксперт. – Естественное право человека на достойную жизнь и здоровье пытались подменить товарно-денежными отношениями, в которых гражданин – это просто источник доходов для фармакологической индустрии и институциональных придатков для реализации ее продуктов и услуг, трудящийся человек – просто рабочий ресурс для получения прибыли, а не творец, малоимущие пенсионеры – не ценнейшие живые души, а общественная обуза".

Время острейшего общемирового кризиса дает нам возможность провести инвентаризацию имеющихся "физических" и концептуальных ресурсов, подняться над политическими распрями и выйти на общенациональное согласие, считает Якушик.

"Это, конечно же, не легко, – уверен доктор политических наук. – Для этого нужны эффективные площадки для плюралистической экспертной и общенациональной дискуссии, необходимы разумные волевые усилия со стороны общества и государства, постепенно приобретающего (по образцу Новой Зеландии или Финляндии) характеристики "learning State" – мыслящего государства, способного к самообучению. Из идеалов либерализма новое реформированное государство возьмет тесные связи с реальным, а не фиктивным, имитационным гражданским обществом. Постепенно государство может стать "caring State" – "заботящимся" государством, воспринявшим лучший опыт передовых стран Восточной Азии".

Эксперт подчеркивает, что в сфере здравоохранения во многих восточноазиатских странах успешно сосуществуют поддерживаемые государством две параллельные системы: современная "фармакологическая", "индустриальная", "академическая" медицина и выверенная столетиями народной практики традиционная медицина, которую у нас почему-то настойчиво официально пытаются называть "нетрадиционной".

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве появится возможность провериться на коронавирус дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!