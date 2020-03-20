В Киеве появится возможность провериться на коронавирус дома

В Киеве медицинские сотрудники смогут проводить диагностирование на коронавирус дома у пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского главы столицы Виталия Кличко.



Киевский градоначальник отметил, что медики уже получили быстрые тесты для проведения диагностики пациентов на дому. Чтобы пройти тестирование на коронавирус на дому людям необходимо будет только связаться со своим семейным доктором.

Кроме того, Кличко сообщил, что на сегодняшний день Киев получил 62 тыс. медицинских масок, и еще 200 тыс. должны привезти в город в ближайшее время. Часть масок сошьют в Украине, часть обещают предоставить представители бизнеса и еще часть власти рассчитывают получить от международных организаций.

Ранее "Комментарии" писали, что прогнозы экономистов касательно "жизни после карантина" в Украине крайне неутешительные – под ударом окажутся как самые мощные ниши отечественной экономики, так и весь мелкий бизнес. Тем не менее, некоторые отрасли могут значительно подняться на карантине.

Напомним, карантин в Украине могут продлить. При этом он может стать еще жестче, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!