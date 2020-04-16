Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

7007.37

ETH/USD

169.06

LTC/USD

42.09

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес налоги Отказ от налоговых каникул и поддержка городов: признаки социально-ответственного бизнеса в Украине
НОВОСТИ Все новости

Отказ от налоговых каникул и поддержка городов: признаки социально-ответственного бизнеса в Украине

В Украине крупный бизнес готов помочь местным бюджетам справиться с карантином и кризисом.

сегодня, 13:23
Автор:

• Комментарии

Отказ от налоговых каникул и поддержка городов: признаки социально-ответственного бизнеса в Украине

Группа "Метинвест" решила отказаться от налоговых каникул, чтобы поддержать города, в которых находятся ее предприятия. Как сообщили в пресс-службе компании, "Метинвест" выплатит в местные бюджеты в общей сложности более 50 млн грн налога на землю и недвижимость в льготный период.

Отметим, что налоговые каникулы для украинского бизнеса гарантированы законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины". Его приняли для поддержки бизнеса в период действия карантина.

В "Метинвесте" же убеждены: сейчас важно сохранить объемы налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий и тем самым поддержать местные громады. Мотивация такого решения – чувство ответственности перед обществом и желание помочь городам, несмотря на кризис в металлургической отрасли, - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По его словам, в поддержке сейчас нуждается и крупный, и малый бизнес. Государство же должно обеспечить условия и механизмы, которые позволят бизнесу успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать, обеспечивая налоги и рабочие места. 

В "Метинвесте" также рассказали о своем вкладе в борьбу с коронавирусом. Так, на предприятиях компании сотрудников обеспечивают личными средствами защиты и дезинфекции, в помещениях и транспорте постоянно проводится дополнительная обработка. Группа активно помогает региональным антикризисным штабам по борьбе с коронавирусом. 

"Компания помогает городским медучреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства", - отметил Рыженков. 

Гендиректор "Метинвеста" подчеркнул, что данный пакет действий поддержали акционеры группы компаний – Ринат Ахметов и Вадим Новинский. 

Как ранее писали "Комментарии", крупнейший ресторатор Одессы не может понять, почему рестораны закрыли на карантин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...