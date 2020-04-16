Отказ от налоговых каникул и поддержка городов: признаки социально-ответственного бизнеса в Украине

Группа "Метинвест" решила отказаться от налоговых каникул, чтобы поддержать города, в которых находятся ее предприятия. Как сообщили в пресс-службе компании, "Метинвест" выплатит в местные бюджеты в общей сложности более 50 млн грн налога на землю и недвижимость в льготный период.



Отметим, что налоговые каникулы для украинского бизнеса гарантированы законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины". Его приняли для поддержки бизнеса в период действия карантина.

В "Метинвесте" же убеждены: сейчас важно сохранить объемы налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий и тем самым поддержать местные громады. Мотивация такого решения – чувство ответственности перед обществом и желание помочь городам, несмотря на кризис в металлургической отрасли, - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По его словам, в поддержке сейчас нуждается и крупный, и малый бизнес. Государство же должно обеспечить условия и механизмы, которые позволят бизнесу успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать, обеспечивая налоги и рабочие места.

В "Метинвесте" также рассказали о своем вкладе в борьбу с коронавирусом. Так, на предприятиях компании сотрудников обеспечивают личными средствами защиты и дезинфекции, в помещениях и транспорте постоянно проводится дополнительная обработка. Группа активно помогает региональным антикризисным штабам по борьбе с коронавирусом.

"Компания помогает городским медучреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства", - отметил Рыженков.

Гендиректор "Метинвеста" подчеркнул, что данный пакет действий поддержали акционеры группы компаний – Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

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