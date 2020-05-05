В Украине продлят мораторий на проверки предпринимателей

Проверки малого бизнеса на время карантина проводить не будут. Правительство продлит мораторий на проверки предпринимателей. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Так, чиновник уточнил, что в Кабмине, совместно с комитетами Верховной Рады, работают над мерами по выходу из карантина.

"Есть обращение малых предпринимателей относительно продления моратория на проверки. Мы как правительство и министерство поддерживаем продолжение такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более долгий период. Я думаю, такое решение будет принято положительно", - заявил Петрашко.

Напомним, что закон о поддержки налогоплательщиков на период карантина был принят в марте. Документ устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки ФОПов до 18 мая 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Украине вступил в силу закон "О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Он был опубликован в "Голосе Украины" 17 марта. Документ, в частности, предусматривает, что физлица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте и апреле 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!