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В Украине продлят мораторий на проверки предпринимателей

Правительство намерено продлить запрет на проверки малого бизнеса

сегодня, 14:49
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине продлят мораторий на проверки предпринимателей

Проверки малого бизнеса на время карантина проводить не будут. Правительство продлит мораторий на проверки предпринимателей. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Так, чиновник уточнил, что в Кабмине, совместно с комитетами Верховной Рады, работают над мерами по выходу из карантина.

"Есть обращение малых предпринимателей относительно продления моратория на проверки. Мы как правительство и министерство поддерживаем продолжение такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более долгий период. Я думаю, такое решение будет принято положительно", - заявил Петрашко.

Напомним, что закон о поддержки налогоплательщиков на период карантина был принят в марте. Документ устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки ФОПов до 18 мая 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Украине вступил в силу закон "О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Он был опубликован в "Голосе Украины"  17 марта.  Документ, в частности, предусматривает, что физлица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте и апреле 2020 года.


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Источник: https://korrespondent.net/business/economics/4225092-moratoryi-na-proverky-byznesa-prodliat
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