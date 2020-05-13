Депутаты Рады продлили налоговые каникулы

Верховная Рада решила изменить Налоговый кодекс. Законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" приняли во втором чтении. Документ поддержали 333 депутата.

Законопроект предусматривает, что до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов). От налогов освободили также помощь по частичной безработице.

Согласно новым правилам, пособие по частичной безработице будут получать и предприниматели. Помимо этого, до 31 мая ФОП освобождены от уплаты ЕСВ. До конца карантина не будут начисляться штрафы и пеня за нарушение налогового законодательства.

Ранее портал "Комментарии" публиковал информацию о том, за что украинцам можно не платить во время карантина. Так, в частности, с 1 марта по 30 апреля украинцы могут не платить земельный налог на участки, используемые в хозяйственной деятельности. За период 1 марта – 30 апреля не начисляется плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, используемые в хозяйственной деятельности. Отмечается, что плата за землю не уплачивается, если земля находится в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических лиц-предпринимателей или юридических лиц, которые используют земельные участки в хозяйственной деятельности.





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