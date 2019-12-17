"Офис президента попытался подменить текст коммюнике, но у Медведчука их разоблачили", - политолог

После возвращения из Парижа и сам Зеленский, и его команда начали вести себя как недоговороспособные люди. Об этом свидетельствует попытка Офиса президента подменить текст итогового коммюнике, которое согласовали Макрон, Меркель, Путин и Зеленский в Париже 9 декабря. Об этом передает сайт "Корреспондент", ссылаясь на журналиста Эдуарда Долгачева.

"Офис президента попытался подменить текст итогового коммюнике, правда, в партии Медведчука сразу же вывели манипуляцию на чистую воду", - написал журналист.

Долгачев отметил, что пресс-служба Офиса намеревалась опубликовать неправильный перевод документа, где говорилось о том, что стороны якобы выражают заинтересованность в "достижении договоренностей" в отношении Закона об особом статусе Донбасса.

"На самом деле, как указали у Медведчука, в тексте коммюнике говорится о том, что стороны договорились о согласовании "всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года", - отметил автор текста.

Долгачев поясняет, что в ОП поменяли текст, как будто речь идет не о всех правовых аспектах, а только о законе об особом статусе Донбасса.

"Если тезисно, то в Офисе президента подали коммюнике так, будто участники "нормандского формата" договорились и дальше договариваться в отношении Закона об особом статусе Донбасса. А на самом деле в коммюнике переговоров в Париже говорится о то, что Зеленский, как и остальные участники переговоров, официально признали, что заинтересованы в согласовании всех политических пунктов "Минских соглашений", - отмечается в его сообщении.

Также журналист выражает непонимание, на что именно рассчитывала команда Зеленского, когда намеревалась сделать такое, ведь имея в оппозиции столь опытного политика в сфере переговоров по Донбассу, Виктора Медведчука, нельзя было надеяться, что такая подтасовка фактов будет принята за чистую монету.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты выразили предположения о том, насколько вероятен обмен пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, как это согласовалось на нормандском саммите.