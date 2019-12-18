Нардепы усовершенствовали систему получения высшего образования

Верховная Рада приняла во втором чтении и приняла в целом закон № 2299, которым вносятся изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. Об этом передает сайт Министерства образования.

"Четкие критерии, по которым будет оцениваться работа ректоров, кардинальное уменьшение объектов лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования, а также внедрение дуальной образования", - указано в сообщении министерства, описывающем содержание принятого документа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пообещал, что рассмотрит предложения аграриев и владельцев земельных паев, которые обеспокоены открытием продажи сельскохозяйственных участков.



