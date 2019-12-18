"Больной аграрный вопрос": Зеленский внесет правки в закон "о рынке земли"

Глава государства Владимир Зеленский сегодня провел встречу с жителями села Красная Слободка Киевской области, где обсудил с ними беспокойства в отношении снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook,

Так, согласно обращениям людей, более всего их волнует так называемая "соевая правка", согласно которой отменяется возвращение НДС при экспорте масличных культур, что уничтожает честную конкуренцию на аграрном рынке и способствует жесткой монополизации.

"Договорились с председателем налогового комитета Данил Гетманцев, что в ближайшее время эти поправки отменят", - отметил Владимир Зеленский.

Также он пообещал снизить заявленный ранее максимальный лимит концентрации гектаров земли в одних руках.

"Вместо начальных 200 000 га лимит будет уменьшен как минимум в 20 раз - до 10 000 га. Мы слышим людей, понимаем и работаем только для них", - подчеркивает президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рамках протестов аграриев под Верховной Радой с целью недопущения открытия рынка земель, бессрочные демонстрации устроили и представители Нацкорпуса во главе с Андреем Билецким, чье участие ставит под сомнение правопорядок на Грушевского.







