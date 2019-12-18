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Кабмин назначил госсекретаря в Минцифры

Новый госсекретарь намерен сделать бюрократические процедуры незаметными

сегодня, 18:00
Автор:

• Сергей Медведев

Государственным секретарем Министерства цифровой трансформации стал Дмитрий Маковский. Такое решение приняли члены Кабмина на правительственном заседании. Про новое назначение сообщила пресс-служба Минцифры на своей странице в Facebook.

"Дмитрий - человек для сферы электронного управления не случайный. Он работает в этой отрасли уже в течение 10 лет, имеет опыт реализации проектов как на местном, так и на государственном уровнях. Является специалистом высокого уровня. Именно это и позволило Дмитрию одержать победу в конкурсе на должность государственного секретаря", - сообщили в ведомстве.

Маковский был директором Генерального департамента цифровой трансформации в Госагентстве по вопросам электронного правительства, в Минцифре возглавлял дирекцию публичных услуг.

Новый госсекретарь считает, что основным принципом его работы станет работа с бюрократическими процедурами, которые Маковский намерен сделать незаметными и необременительными для пользователей. 

Отмечается, что назначение Маковского завершило формирование топ-чиновников Минцифры.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство цифровой трансформации выбрало "лицо" цифрового государства.

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