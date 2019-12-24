Без бумаги и очередей: в Украине запустили сервис для проверки квитанций

В Украине запустили сервис проверки банковских квитанций, который должен упростить систему оплаты государственных услуг. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Так, теперь не надо будет распечатывать бумажную версию документа или же стоять за получением чека в очередях в банках. Вместо этого можно будет лишь предоставлять код квитанции об уплате той или иной госуслуги. Сервис можно найти по ссылке check.gov.ua.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью", - заявил Дубилет.

Так, теперь можно будет платить через смартфоны, а не идти в банковские учреждения, где обычно есть не только очереди, но и денежные комиссии. Пока что к платформе подключены два банка - "ПриватБанк" и monobank, однако впоследствии обещают добавить и все остальные.

Сейчас работают над новой формулировкой должностных инструкций для сотрудников, оказывающих государственные услуги.

Кроме того, вскоре хотят открыть горячую линию – туда каждый желающий сможет пожаловаться, если у него потребуют бумажный чек, а не примут электронный код.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцы будут общаться с государственными органами в мессенджерах.