Без бумаги и очередей: в Украине запустили сервис для проверки квитанций

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В Украине запустили сервис проверки банковских
квитанций, который должен упростить систему оплаты государственных услуг. Об этом сообщил
министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
Так, теперь не надо будет распечатывать бумажную
версию документа или же стоять за получением чека в очередях в банках. Вместо этого
можно будет лишь предоставлять код квитанции об уплате той или иной госуслуги. Сервис
можно найти по ссылке check.gov.ua.
"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не
требовать их в бумаге с мокрой печатью", - заявил Дубилет.
Так, теперь можно будет платить через смартфоны, а
не идти в банковские учреждения, где обычно есть не только очереди, но и денежные комиссии.
Пока что к платформе подключены два банка - "ПриватБанк" и monobank, однако впоследствии
обещают добавить и все остальные.
Сейчас работают над новой формулировкой должностных
инструкций для сотрудников, оказывающих государственные услуги.
Кроме того, вскоре хотят открыть горячую линию –
туда каждый желающий сможет пожаловаться, если у него потребуют бумажный чек, а не примут электронный код.
Ранее "Комментарии" писали, что украинцы будут общаться с государственными органами в мессенджерах.
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