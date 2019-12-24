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В "безвизовую копилку" Украины попали еще два государства из Южной Америки

Кабинет министров одобрил международное соглашение с Колумбией и Эквадором

сегодня, 13:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня Кабинет министров одобрил международные соглашения о безвизовой форме пересечения границы с государствами Колумбия и Эквадор. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление главы правительства Алексея Гончарука.

По словам премьер-министра,  украинцы смогут путешествовать в  эти страны без оформления виз на 90 дней в течение 180 дней.

Отметим, что согласно политике безвизового соглашения между странами, граждане государств договаривающихся сторон, приезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию государства другой договаривающейся стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает девяносто (90) дней в течение ста восьмидесяти (180) дней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о подписанном президентом законе о реформировании Госбюро расследований, которым после его вступления в силу, будет уволен директор Роман Труба и целый ряд заместителей

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-odobril-bezvizovyy-rezhim-dvumya-stranami-1577185274.html
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