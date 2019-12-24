В "безвизовую копилку" Украины попали еще два государства из Южной Америки

Сегодня Кабинет министров одобрил международные соглашения о безвизовой форме пересечения границы с государствами Колумбия и Эквадор. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление главы правительства Алексея Гончарука.

По словам премьер-министра, украинцы смогут путешествовать в эти страны без оформления виз на 90 дней в течение 180 дней.

Отметим, что согласно политике безвизового соглашения между странами, граждане государств договаривающихся сторон, приезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию государства другой договаривающейся стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает девяносто (90) дней в течение ста восьмидесяти (180) дней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о подписанном президентом законе о реформировании Госбюро расследований, которым после его вступления в силу, будет уволен директор Роман Труба и целый ряд заместителей.