Украинским вузам придется соревноваться за финансирование от Кабмина

С 1 января в Украине заработает новый принцип, согласно которому университеты будут финансироваться согласно показателям своей работы в образовательной сфере. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такой подход сможет существенно повлиять на качество отечественного образования.

"Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", - уточнил глава Кабмина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении экспертов в отношении нового Трудового кодекса.

"Работодатели молчат, наемные работник тоже молчат (обе стороны уже давно притерлись к условиям реальности и решают вопросы в рамках закон), а политики пытаются строить медийную кампанию по принципу "нас гнобят". Рупором угнетенного класса трудящихся классически выступает профсоюзное движение. Сотрудник всегда будет желать улучшения условий труда", - указывает политический эксперт Валерий Клочок.

