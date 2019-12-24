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Украинским вузам придется соревноваться за финансирование от Кабмина

Кабинет министров изменил принцип выделения средств на содержание высших учебных заведений

сегодня, 14:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

С 1 января в Украине заработает новый принцип, согласно которому университеты будут финансироваться согласно показателям своей работы в образовательной сфере. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такой подход сможет существенно повлиять на качество отечественного образования.

"Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", - уточнил глава Кабмина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении экспертов в отношении нового Трудового кодекса.

"Работодатели молчат, наемные работник тоже молчат (обе стороны уже давно притерлись к условиям реальности и решают вопросы в рамках закон), а политики пытаются строить медийную кампанию по принципу "нас гнобят". Рупором угнетенного класса трудящихся классически выступает профсоюзное движение. Сотрудник всегда будет желать улучшения условий труда", - указывает политический эксперт Валерий Клочок.

Источник: http://195.78.68.90/0c891fcf/docs/601cc9d4/Proekt_postanovi.pdf
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