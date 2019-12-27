Кабмин принял новое решение по гражданству для добровольцев-АТОшников

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Кабинет министров упростил предоставление гражданства Украины иностранцам, которые добровольцами воюют на Донбассе.



"Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которая является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - написал глава правительства в своем Телеграм-канале.



В то же время он добавил, что нормы закона о предоставлении гражданства Украины остаются такими же.





Rак сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Документом предлагается упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту.





