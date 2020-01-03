Стали известны размеры зарплат Милованова и его замов

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Заместители министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Тимофея Милованова получают зарплату больше, чем их начальник. Об этом сообщило
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в ответ
на запрос "НВ".
Так, в ноябре прошлого года зарплата Милованова после уплаты
налогов составила 64,3 тыс грн, учитывая премии в размере 381,7% от
должностного оклада. В сентябре министру начислили премии в размере 345%, в
октябре - 587,5%, а в декабре - 373,75% от оклада. Итого, заработная плата
министра в сентябре-ноябре составила 91,1 тыс. грн.
Согласно данным по зарплатам заместителей Милованова в ноябре, все они
получили большие суммы, чем министр. Так, первый замминистра Павел Кухта имел
зарплату суммой 125,8 тыс грн, а замы Тарас Высоцкий, Светлана Панаиотиди,
Дмитрий Романович – 136, 121, 139 тыс грн соответственно. Еще одна "правая рука",
торговый представитель Украины Тарас Качка получил 157,3 тыс грн. А заместители
Серей Николайчук, Юлия Свириденко, Инна Метелева немного меньше последнего:
115, 121, 131 тыс грн соответственно.
Напомним, у Богдана и его заместителей выросли зарплаты, а некоторые -
превышают сумму Зеленского.
Ранее "Комментарии" сообщали, что глава фракции "Слуга народа"
Давид Арахамия заявил о необходимых размерах зарплат для нардепов - от 70 до
100 тысяч гривен.
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