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Стали известны размеры зарплат Милованова и его замов

Зарплаты заместителей министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова выше, чем у их руководителя

сегодня, 11:02
Автор:

• Таисия Ерохина

Заместители министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова получают зарплату больше, чем их начальник. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в ответ на запрос "НВ".

Так, в ноябре прошлого года зарплата Милованова после уплаты налогов составила 64,3 тыс грн, учитывая премии в размере 381,7% от должностного оклада. В сентябре министру начислили премии в размере 345%, в октябре - 587,5%, а в декабре - 373,75% от оклада. Итого, заработная плата министра в сентябре-ноябре составила 91,1 тыс. грн.

Согласно данным по зарплатам заместителей Милованова в ноябре, все они получили большие суммы, чем министр. Так, первый замминистра Павел Кухта имел зарплату суммой 125,8 тыс грн, а замы Тарас Высоцкий, Светлана Панаиотиди, Дмитрий Романович – 136, 121, 139 тыс грн соответственно. Еще одна "правая рука", торговый представитель Украины Тарас Качка получил 157,3 тыс грн. А заместители Серей Николайчук, Юлия Свириденко, Инна Метелева немного меньше последнего: 115, 121, 131 тыс грн соответственно.

Напомним, у Богдана и его заместителей выросли зарплаты, а некоторые - превышают сумму Зеленского.

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о необходимых размерах зарплат для нардепов - от 70 до 100 тысяч гривен.

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Источник: https://nv.ua/biz/economics/skolko-zarabatyvaet-milovanov-i-ego-zamestiteli-novosti-ukrainy-50062483.html
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