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Зарплаты нардепам хотят поднять до 100 тысяч гривен

Арахамия рассказал о том, сколько должны получать депутаты Рады

сегодня, 14:55
Автор:

• Наталья Шевченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что народные избранники должны получать от 70 до 100 тысяч гривен, пишет "Новое время". 

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

Также Арахамия считает, что депутатская зарплата – это очень деликатный вопрос и он не может дать однозначный ответ, может ли нардеп получать большую зарплату с учетом того, что население страны живет бедно.

Как сообщало издание "Комментарии", народные депутаты девятого созыва получили свою первую заработную плату – за сентябрь. 

По данным аппарата парламента, самую высокую зарплату получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 53 300 грн. "Второе место" досталось спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, бюджет которого пополнился на 50 500 грн. Чуть меньше - 49 800 грн - получает второй вице-спикер Елена Кондратюк.

 

 

Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/zarplata-deputata-arahamiya-nazval-summu-kotoruyu-dolzhen-poluchat-deputat-rady-novosti-ukrainy-50061411.html
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