Появилась финальная версия земельного закона: подробности

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финальная версия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного
назначения №2178-10. Об этом сообщил пресс-центр Кабинета министров Украины.
Как
сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной
политики Николай Сольский, конечный вариант проекта закона определяет доступ иностранцев к рынку земли только по согласию референдума, а россиянам – такой возможности
вообще не предполагается. Сейчас же купить "земельные квадраты" могут только
граждане Украины, или юридические лица-украинцы.
Лимит
по концентрации земли в одни руки остается в размере не более 10 тысяч
гектаров. При этом, такое число будет рассчитываться суммарно для владельца, у которого
есть несколько предприятий. Если лимит будет превышен, то избыток "квадратов"
изымет суд для дальнейших электронных торгов. Законопроект устанавливает
запрет на покупку земли в 50-километровой зоне у границы, а также на глубину 50
км от границы украинским компаниям с иностранными инвестициями. Купля-продажа
на временно оккупированных территориях будет считаться недействительной, кроме передачи
земли в наследство.
Минимальная цена на землю, по сообщению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, составляет до 1 января 2030 года 25-30 тыс грн за гектар. Предусматриваются льготные условия приобретения с/х земли для фермеров: агропроизводители, которые имеют в постоянном пользовании до 100 га, смогут приобрести эту землю в рассрочку на семь лет по цене НГО без аукционов. Таких земель сегодня 560 тыс га, отметил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
Отмечается, что банки смогут брать землю в залог. Так, в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен в течение двух лет продать ее на электронных торгах со дня приобретения права собственности.
Ранее
"Комментарии" писали, что Милованов назвал новые условия покупки земли.
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