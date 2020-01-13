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Появилась финальная версия земельного закона: подробности

В Кабинете министров Украины объяснили изменения в финальной версии закона о рынке земли

сегодня, 18:58
Автор:

• Таисия Ерохина

Готова финальная версия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения №2178-10. Об этом сообщил пресс-центр Кабинета министров Украины.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, конечный вариант проекта закона определяет доступ иностранцев к рынку земли только по согласию референдума, а россиянам – такой возможности вообще не предполагается. Сейчас же купить "земельные квадраты" могут только граждане Украины, или юридические лица-украинцы.

Лимит по концентрации земли в одни руки остается в размере не более 10 тысяч гектаров. При этом, такое число будет рассчитываться суммарно для владельца, у которого есть несколько предприятий. Если лимит будет превышен, то избыток "квадратов" изымет суд для дальнейших электронных торгов. Законопроект устанавливает запрет на покупку земли в 50-километровой зоне у границы, а также на глубину 50 км от границы украинским компаниям с иностранными инвестициями. Купля-продажа на временно оккупированных территориях будет считаться недействительной, кроме передачи земли в наследство.

Минимальная цена на землю, по сообщению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, составляет до 1 января 2030 года 25-30 тыс грн за гектар. Предусматриваются льготные условия приобретения с/х земли для фермеров: агропроизводители, которые имеют в постоянном пользовании до 100 га, смогут приобрести эту землю в рассрочку на семь лет по цене НГО без аукционов. Таких земель сегодня 560 тыс га, отметил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Отмечается, что банки смогут брать землю в залог. Так, в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен в течение двух лет продать ее на электронных торгах со дня приобретения права собственности.

Ранее "Комментарии" писали, что Милованов назвал новые условия покупки земли.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zakonoproekt-pro-obig-sg-zemel-zahishchaye-nacionalni-interesi-ukrayini
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