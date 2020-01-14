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«Секс в ССРС был на каждом углу»: Милованов нестандартно сравнил отношения работодателя и работника

Громкое сравнение из уст Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова уже распространяется по сети

сегодня, 17:03
Автор:

• Таисия Ерохина

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга, посвященного законопроекту о труде, привел нестандартное сравнение отношений работника и работодателя. Фрагмент видеозаписи брифинга появился в эфире телеканала "НАШ".

"Главная идея такова: мир меняется, экономика меняется, может измениться что угодно и быстро. Работодатель что может сделать с работником? Уволиться или уволить, расторгнуть соглашение. Это как в жизни. Если взять и запретить секс, прошу прощения за такой пример, вне брака. Конечно, это было бы очень хорошо – много людей считают, что это так, - сказал Милованов. – Вот как было в Советском Союзе – "секса у нас не было". Но секс был на каждом углу. То так и есть здесь".

По словам Милованова, законопроект должен помочь создать равные правила игры на рынке труда и для работодателя, и для работника. В частности, при увольнении работник гарантированно должен получать компенсацию, если уход с должности происходит по закону. В противном случае – работодатель будет платить еще и штраф. Поэтому, по словам министра, законопроект усиливает защиту субъектов трудовых отношений.

   

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Милованов рассказал о деталях нового закона о труде и заявил, что "профсоюзы на службе оппозиции".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yg4bPSmdDWs
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