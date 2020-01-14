Милованов отказался общаться с журналистами из-за операции

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Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что не будет общаться с журналистами после пресс-конференции, посвященной законопроекту о труде, поскольку у него слишком низкий иммунитет из-за перенесенной операции, сообщает корреспондент "Комментариев".
По словам министра, в минувшие выходные он перенес операцию в частной клинике.
"У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми", - сказал чиновник.
При этом Милованов не рассказал о подробностях оперативного вмешательства.
Как сообщал сайт "Комментарии", Тимофей Милованов во время пресс-конференции, посвященной закону о труде, привел нестандартное сравнение отношений работника и работодателя.
"Работодатель что может сделать с работником? Уволиться или уволить, расторгнуть соглашение. Это как в жизни. Если взять и запретить секс, прошу прощения за такой пример, вне брака. Конечно, это было бы очень хорошо – много людей считают, что это так. Вот как было в Советском Союзе – "секса у нас не было". Но секс был на каждом углу. То так и есть здесь", - пояснил министр.
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